https://tr.sputniknews.com/20211204/istanbulda-iside-operasyon-yabanci-uyruklu-10-supheli-gozaltina-alindi-1051437431.html

İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T09:06+0300

2021-12-04T09:06+0300

2021-12-04T09:06+0300

türkiye

istanbul

işid

operasyon

polis

terörle mücadele şubesi (tem)

adres

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211203/birlesmis-milletler-isid-iraktaki-hapishanede-savas-suc-isledi-1051402699.html

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istanbul, işid, operasyon, polis, terörle mücadele şubesi (tem), adres