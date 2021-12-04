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https://tr.sputniknews.com/20211204/istanbulda-iside-operasyon-yabanci-uyruklu-10-supheli-gozaltina-alindi-1051437431.html
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T09:06+0300
2021-12-04T09:06+0300
2021-12-04T09:06+0300
türkiye
istanbul
işid
operasyon
polis
terörle mücadele şubesi (tem)
adres
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211203/birlesmis-milletler-isid-iraktaki-hapishanede-savas-suc-isledi-1051402699.html
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istanbul, işid, operasyon, polis, terörle mücadele şubesi (tem), adres
İstanbul'da IŞİD'e operasyon: Yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte IŞİD adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.