https://tr.sputniknews.com/20211204/japonyadan-yakit-deposu-olayina-ragmen-f-16-seferlerini-surduren-abdye-tepki-1051437546.html

Japonya'dan, yakıt deposu olayına rağmen F-16 seferlerini sürdüren ABD'ye tepki

Japonya'dan, yakıt deposu olayına rağmen F-16 seferlerini sürdüren ABD'ye tepki

Japonya, ABD'ye ait F-16'nın seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltarak sivil havalimanına acil iniş yapmasına rağmen, uçakların seferlerini sürdürmesinin... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T09:17+0300

2021-12-04T09:17+0300

2021-12-04T09:17+0300

savunma

abd

japonya

f-16

hava üssü

tepki

yakıt

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Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Aomori eyaletindeki ABD'nin Misawa Hava Üssü'ne ait bir F-16'nın sebep olduğu yakıt ve acil iniş sorununa yönelik ABD'li mevkidaşı Llyod Austin ile telefonda görüştü.Görüşme sonrası basına konuşan Kişi, üsse ait F-16'nın seyir halindeyken yakıt deposunu boşaltarak sivil havalimanına acil iniş yapmasına rağmen, ABD savaş uçaklarının seferlerini sürdürmesini 'talihsizlik' olarak nitelendirdi.ABD'li mevkidaşına 'ABD'ye ait askeri uçakların emniyetine ilişkin endişelerin giderilmesi gerektiği' çağrısı yapan Kişi, Austin'in ise 'Japonya'da konuşlu ABD askerlerinin güvenliğe öncelik verdiğini ve ABD'nin konuyu yeterli düzeyde soruşturacağını' söylediğini aktardı.Misawa Hava Üssü 35. Avcı Filosu, hafta içinde F-16'nın seyir esnasında yaşadığı sorun sonrası İwaki Dağı yakınlarında nüfusun olmadığı bölgeye yakıt deposunu tahliye ettiğini bildirmişti.Olay yerine sevk edilen eyalet birimleri, yakıt deposundan birinin, 7 binden fazla kişinin yaşadığı Fukaura bölgesindeki bazı evlerin 20-30 metre yakınlarında, diğerinin ise dağlık bölgeye boşaltıldığını belirlemişti.Japonya Savunma Bakanlığı, F-16'nın yerel saatle 18.10'da acil iniş yapmasına rağmen, olaya ilişkin ABD ordusunun 21.30 sularına dek gerekli malumatı aktarmadığını bildirmişti.Kamu yayıncısı NHK, savaş uçağının yakıt deposunu boşaltması sonrası olayda yaralanan olmadığını ve Tokyo'nun, üsse ait uçakların uçuşunun durdurulması talebini Washington'a ilettiğini aktarmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/abdye-ait-f-16-savas-ucagi-japonya-semalarinda-havadan-yakit-tanki-birakti-1051321820.html

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abd, japonya, f-16, hava üssü, tepki, yakıt