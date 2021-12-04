https://tr.sputniknews.com/20211204/kadikoyde-10-katli-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1051437711.html

Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 10 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de 10 katlı bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T09:21+0300

2021-12-04T09:21+0300

2021-12-04T09:21+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

yangın

itfaiye

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Alınan bilgiye göre Göztepe Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın birinci katında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek sağlık ekiplerince muayene edildi.Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini izlerken birbirilerini sakinleştirmeye çalıştı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın çıkan daire kullanılamaz hale gelirken, binanın üst katlarının da dumandan etkilendiği görüldü.

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istanbul, kadıköy, yangın, itfaiye