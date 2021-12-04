https://tr.sputniknews.com/20211204/kanadada-50-yas-ve-ustune-3-doz-kovid-19-asisi-yapilacak-1051438529.html

Kanada'da 50 yaş ve üstüne 3. doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanada'da 50 yaş ve üstüne 3. doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 50 yaş ve üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılacak. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T10:27+0300

2021-12-04T10:27+0300

2021-12-04T10:29+0300

koronavirüs

kanada

karar

yaşlı

aşı

salgın

pandemi

kovid-19

üçüncü doz

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1043950201_0:1:862:486_1920x0_80_0_0_6acfcbe4b1431070db8ae66dc1fe4446.jpg

Kanada Ulusal Bağışıklama Komitesi'nden yapılan açıklamada, 50 yaş ve üstü Kanadalıların 3. doz güçlendirici Kovid-19 aşısı olması gerektiği kaydedildi.Açıklamada, 50 yaşın üstündeki tüm Kanadalıların, sağlık çalışanlarının, yerli halkın, huzurevleri ile yaşlı bakım merkezlerindekiler gibi savunmasız grupların üçüncü doz aşı yaptırmaları 'şiddetle' tavsiye edildi.Yeni verilerin, iki doz aşının enfeksiyona karşı sağladığı korumanın zamanla azaldığını gösterdiği hatırlatılarak, 18-49 yaş arası yetişkinlere de 2. dozdan 6 ay sonra üçüncü aşıyı yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.50 yaş ve üstü için 3. doz aşılama 13 Aralık'ta başlayacakBu arada, ülkede 50 yaş ve üstü kişiler için üçüncü doz Kovid-19 aşısına 13 Aralık'tan itibaren başlanacağı açıklandı.Ontario Eyaleti Halk Sağlığı Şefi Dr. Kieran Moore, eyalette 50 yaş ve üstü grup için 3. doz destekleyici Kovid-19 aşısına 10 gün sonra başlayacaklarını belirtti.Dr. Moore, "Eğer takviye dozu için uygunsanız, kendinize ekstra bir koruma katmanı sağlamak için lütfen mümkün olan en kısa sürede randevunuzu alın" dedi.Kanada genelinde Omicron varyantının görüldüğü kişi sayısı 15'e çıktıKanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Theresa Tam, yaptığı açıklamada, Komite'nin özellikle 50 yaş ve üstü grup için aşının güçlendirici dozunu zorladığını çünkü bu grubun virüse karşı ciddi riski altında olduğunu söyledi.Dr. Tam, "Şu anda sahip olduğumuz veriler, aşıların ciddi sonuçlara karşı oldukça iyi dayandığını gösteriyor ancak aşının asemptomatik enfeksiyona ve herhangi bir semptoma karşı zamanla etkinliğinin azalması açısından kesinlikle aşağı yönlü bir yolculuk var" diye konuştu.Tam, açıklamasında, ilki 25 Kasım'da başkent Ottawa'da saptanan Kovid-19'un Omicron varyantının görüldüğü kişi sayısının Kanada genelinde 15'e ulaştığını da ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211204/beyaz-saray-afrikaya-9-milyon-doz-kovid-19-asisi-gonderecek-1051437181.html

https://tr.sputniknews.com/20211019/kanada-basbakani-first-nation-toplulugundan-ozur-diledi-1049954073.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, karar, yaşlı, aşı, salgın, pandemi, kovid-19, üçüncü doz, omicron