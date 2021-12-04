https://tr.sputniknews.com/20211204/karadeniz-uzerinde-ucan-abd-kesif-ucaklarina-rusyadan-onleme-1051434385.html

Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçaklarına Rusya’dan önleme

Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçaklarına Rusya’dan önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde uçan ABD keşif uçaklarına Su-27 ve Su-30 jetlerinin refakat ettiğini belirtti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T01:13+0300

2021-12-04T01:13+0300

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savunma

rusya

karadeniz

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Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasında, radarların Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan hava hedeflerini tespit ettiği aktarıldı.Açıklamada, “Hava hedeflerini tanımlama ve sınır ihlalini önleme amacıyla Su-27 ve Su-30 savaş uçakları havalandırıldı. Rus savaş uçaklarının mürettebatları, hava hedeflerini ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Kara Kuvvetleri’ne ait CL-600 Artemis olarak belirledi ve Karadeniz üzerinde onlara refakat ettiler” ifadesine yer verildi.ABD uçakları rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus jetlerinin üslerine döndüğü belirtilen açıklamada, “Rus savaş uçaklarının uçuşları uluslararası hava alanı kullanma kurallarına uygun gerçekleşti. Rusya sınırının ihlaline izin verilmedi” dendi.

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rusya, karadeniz