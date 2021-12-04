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https://tr.sputniknews.com/20211204/kok-hucre-nakliyle-kanseri-yendi-ilk-sergisini-hastanede-acti-1051444243.html
Kök hücre nakliyle kanseri yendi, ilk sergisini hastanede açtı
Kök hücre nakliyle kanseri yendi, ilk sergisini hastanede açtı
İzmir'de yaşayan Sevinç Yurtseven, kanseri hasta yatağında yaptığı resimlerle atlattı. Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T15:32+0300
2021-12-04T15:32+0300
yaşam
izmir
kanser
sanat
resim
sergi
açıklama
tablo
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El sanatları öğretmeni ve ressam Sevinç Yurtseven 2014 yılında bel ağrısı ve sağ bacağının tutulması şikayetiyle doktora başvurdu. O dönem yapılan kontrollerde herhangi bir teşhis konulmadı. Aynı şikayetleri yaşamaya devam eden Yurtseven 3 yıl sonra tekrar doktora gitti ancak yine bir sonuca ulaşamadı. Aldığı ağrı kesicilerle hayatını sürdüren Yurtseven zamanla yürüyemez hale geldi. Şikayetleri artınca bir kez daha doktora giden Yurtseven’e 2021’in Şubat ayında kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) teşhisi konuldu.16 seans kemoterapi gören Yurtseven, kök hücre nakli olması gerektiğini öğrendi. İzmir’de özel bir hastaneye giden Yurtseven burada tedavi altına alındı. Yurtseven, kök hücre nakli olarak sağlığına kavuştu. Hasta yatağında bu süreci atlatmasında en büyük gücü ise resim yapmakta buldu. Çok sayıda eseri, hasta yatağında yaparak enerjisini ve moralini hep üst noktada tuttu.'Kanseri grip gibi atlattım'Sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de tedavi gördüğü hastanede açtı. Yurtseven, ziyaretçilerine eserler hakkında bilgi verdi. Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Yurtseven hissettiği mutluluğu paylaşarak, “Sanatla terapi müthiş bir şey. O zor günlerde odamda çalışmalar yaptım. Beni bu dünyadan alıp bambaşka bir dünyaya götürdü. Kendimi son derece sağlıklı, eskisi gibi hissettim. Kanseri grip gibi atlattım diyebilirim. Karamsarlıkları üzerinizden atıyorsunuz. Geleceğe daha renkli, aydınlık bakıyorsunuz. Ayrıca bana böyle bir imkan sunulup sergimin açılması nedeniyle çok mutluyum” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210429/rolling-stones-efsanesi-ronnie-Wood-ikinci-kez-kansere-yakalandigi-kanseri-atlatti-1044384010.html
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izmir, kanser, sanat, resim, sergi, açıklama, tablo

Kök hücre nakliyle kanseri yendi, ilk sergisini hastanede açtı

15:32 04.12.2021
© DHAKök hücre nakliyle sağlığına kavuştu, ilk sergisini hastanede açtı
Kök hücre nakliyle sağlığına kavuştu, ilk sergisini hastanede açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© DHA
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İzmir'de yaşayan Sevinç Yurtseven, kanseri hasta yatağında yaptığı resimlerle atlattı. Kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de hastanede açtı.
El sanatları öğretmeni ve ressam Sevinç Yurtseven 2014 yılında bel ağrısı ve sağ bacağının tutulması şikayetiyle doktora başvurdu. O dönem yapılan kontrollerde herhangi bir teşhis konulmadı. Aynı şikayetleri yaşamaya devam eden Yurtseven 3 yıl sonra tekrar doktora gitti ancak yine bir sonuca ulaşamadı.
Aldığı ağrı kesicilerle hayatını sürdüren Yurtseven zamanla yürüyemez hale geldi. Şikayetleri artınca bir kez daha doktora giden Yurtseven’e 2021’in Şubat ayında kan hastalıklarıyla ilgili bir kanser türü olan MM (Multiple Myelom) teşhisi konuldu.
16 seans kemoterapi gören Yurtseven, kök hücre nakli olması gerektiğini öğrendi. İzmir’de özel bir hastaneye giden Yurtseven burada tedavi altına alındı.
Yurtseven, kök hücre nakli olarak sağlığına kavuştu. Hasta yatağında bu süreci atlatmasında en büyük gücü ise resim yapmakta buldu. Çok sayıda eseri, hasta yatağında yaparak enerjisini ve moralini hep üst noktada tuttu.

'Kanseri grip gibi atlattım'

Sağlığına kavuşan Yurtseven, hayatının ilk kişisel sergisini de tedavi gördüğü hastanede açtı. Yurtseven, ziyaretçilerine eserler hakkında bilgi verdi. Geri dönüşlerin çok güzel olduğunu belirten Yurtseven hissettiği mutluluğu paylaşarak, “Sanatla terapi müthiş bir şey. O zor günlerde odamda çalışmalar yaptım. Beni bu dünyadan alıp bambaşka bir dünyaya götürdü. Kendimi son derece sağlıklı, eskisi gibi hissettim. Kanseri grip gibi atlattım diyebilirim. Karamsarlıkları üzerinizden atıyorsunuz. Geleceğe daha renkli, aydınlık bakıyorsunuz. Ayrıca bana böyle bir imkan sunulup sergimin açılması nedeniyle çok mutluyum” dedi.
Rolling Stones efsanesi Ronnie Wood, ikinci kez yakalandığı kanseri atlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2021
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Rolling Stones efsanesi Ronnie Wood ikinci kez yakalandığı kanseri atlattı
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