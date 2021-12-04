https://tr.sputniknews.com/20211204/kovid-asilarinin-aidse-neden-oldugunu-iddia-eden-bolsonaro-yalan-haber-yaymaktan-sorusturulacak-1051437047.html
Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak
Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak
Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T05:27+0300
2021-12-04T05:27+0300
2021-12-04T05:29+0300
dünya
brezilya
aids
soruşturma
yalan haber
jair bolsonaro
koronavirüs aşısı
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Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/brezilyada-devlet-baskani-bolsonaronun-9-sucla-itham-edildigi-rapor-parlamentoda-onaylandi-1050215339.html
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brezilya, aids, soruşturma, yalan haber, jair bolsonaro, koronavirüs aşısı
Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak
05:27 04.12.2021 (güncellendi: 05:29 04.12.2021)
Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' suçundan soruşturma açılmasına karar verdi.
Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.
De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.
Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.
İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.
Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.