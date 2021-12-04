https://tr.sputniknews.com/20211204/kovid-asilarinin-aidse-neden-oldugunu-iddia-eden-bolsonaro-yalan-haber-yaymaktan-sorusturulacak-1051437047.html

Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak

Kovid-19 aşılarının AIDS'e neden olduğunu iddia eden Bolsonaro, yalan haber yaymaktan soruşturulacak

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T05:27+0300

2021-12-04T05:27+0300

2021-12-04T05:29+0300

dünya

brezilya

aids

soruşturma

yalan haber

jair bolsonaro

koronavirüs aşısı

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Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' suçlamasıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun Kovid-19 aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Kovid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211027/brezilyada-devlet-baskani-bolsonaronun-9-sucla-itham-edildigi-rapor-parlamentoda-onaylandi-1050215339.html

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brezilya, aids, soruşturma, yalan haber, jair bolsonaro, koronavirüs aşısı