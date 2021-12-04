https://tr.sputniknews.com/20211204/lastigi-patlayan-ucagi-yolcular-itti-1051449634.html

Lastiği patlayan uçağı yolcular itti

Lastiği patlayan uçağı yolcular itti

Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçak yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T19:38+0300

2021-12-04T19:38+0300

2021-12-04T19:38+0300

dünya

nepal

uçak

pist

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Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.Uçağı taşıyacak bir araç yoktuLastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.

nepal

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nepal, uçak, pist