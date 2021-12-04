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Lastiği patlayan uçağı yolcular itti
Lastiği patlayan uçağı yolcular itti
Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçak yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T19:38+0300
2021-12-04T19:38+0300
dünya
nepal
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Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.Uçağı taşıyacak bir araç yoktuLastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.
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nepal, uçak, pist

Lastiği patlayan uçağı yolcular itti

19:38 04.12.2021
© İHANepal
Nepal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA
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Nepal’de bir uçağın lastiği patladı. Uçak yolcular tarafından itilerek pist dışına çıkarıldı.
Nepal’in Kolti bölgesinde bulunan Bajura Havaalanında Tara Air’e ait bir uçağın lastiği patladı.
Yolcular uçağı iterek pistin dışına çıkarmaya çalıştı.

Uçağı taşıyacak bir araç yoktu

Lastiği patlayan uçağı pist dışına taşıyacak herhangi bir aracın bulunmadığı öğrenildi.
Tara Air yaptığı açıklama ile olayı doğrularken, uçağın Simkot Havaalanından kalktığı ve daha sonra lastiğinin patladığı bilgisini paylaştı.
Nepalgunj’dan gelen başka bir uçak ve mühendislerin yardımıyla lastiği patlayan uçağın tamir edildiği duyuruldu.
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