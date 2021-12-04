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Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19'u 'sinsi' olarak nitelendirerek halkı virüsü ciddiye almaya çağırdı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:06+0300
2021-12-04T18:06+0300
koronavirüs
almanya
angela merkel
virüs
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasında çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek, "Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir" dedi.Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Merkel, "Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde" diye konuştu.Merkel, Kovid-19’un tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın hastalığı ağır geçirmekten koruduğunu aktardı.Merkel, Kovid-19 tedbirlerine uyanlara da teşekkür etti.Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 bin 510 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 116 bin 70'e, aktif vaka sayısı ise 955 bine çıktı.Son 24 saatte 378 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 946 olarak kayıtlara geçti.Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 442.7 olarak belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/almanyada-asi-olmayanlara-yeni-kisitlamalar-getirildi-1051400872.html
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almanya, angela merkel, virüs, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı

Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı

18:06 04.12.2021
© REUTERSAlmanya Başbakanı Angela Merkel
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© REUTERS
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19'u 'sinsi' olarak nitelendirerek halkı virüsü ciddiye almaya çağırdı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video mesajında, Kovid-19 salgınının dördüncü dalgasında çok ciddi bir durum yaşandığını belirterek, "Ülkemizin bazı bölgelerinde bu durum dramatik olarak da ifade edilebilir" dedi.
Hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolduğuna, ağır hastaların hava yoluyla başka bölgelerdeki hastanelere götürüldüğüne ve çok sayıda kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiğine dikkati çeken Merkel, "Her biri ailelerini veya arkadaşlarını şaşkın ve çaresiz bırakıyor. Bu çok acı, çünkü önlenebilir. Etkili ve güvenli aşılarla bunun için anahtar elimizde" diye konuştu.
Merkel, Kovid-19’un tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Bu sinsi virüsü ciddiye alın. Özellikle yeni omicron varyantı, öncekilerden daha da bulaşıcı görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
Halkı aşı olmaya çağıran Merkel, aşı olmanın hastalığı ağır geçirmekten koruduğunu aktardı.
Merkel, Kovid-19 tedbirlerine uyanlara da teşekkür etti.
Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 64 bin 510 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylelikle toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 116 bin 70'e, aktif vaka sayısı ise 955 bine çıktı.
Son 24 saatte 378 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 102 bin 946 olarak kayıtlara geçti.
Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı da 442.7 olarak belirlendi.
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