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Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması: Yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı
Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması: Yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı
Mersin Valiliği'nden CHP mitingine ilişkin yapılan açıklamada, mitinge yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T23:30+0300
2021-12-04T23:30+0300
2021-12-04T23:31+0300
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mersin
miting
mersin valiliği
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Mersin Valiliğinden CHP mitingine ilişkin yapılan açıklamada, mitinge yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.Mersin Valiliği CHP mitingine ilişkin açıklamasında, "CHP’nin Mersin’deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211204/chpnin-mersin-mitingi--ozgur-ozel-gercek-hakem-millettir--1051441153.html
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mersin, miting, mersin valiliği, cumhuriyet halk partisi (chp)
Mersin Valiliğinden CHP mitingi açıklaması: Yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı 23:30 04.12.2021 (güncellendi: 23:31 04.12.2021)
Mersin Valiliği'nden CHP mitingine ilişkin yapılan açıklamada, mitinge yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Mersin Valiliğinden CHP mitingine ilişkin yapılan açıklamada, mitinge yaklaşık 21 bin 500 kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.
Mersin Valiliği CHP mitingine ilişkin açıklamasında,
ifadesini kullandı. "CHP’nin Mersin’deki mitingine yaklaşık 21 bin 500 kişi katıldı, miting olaysız şekilde tamamlandı"