https://tr.sputniknews.com/20211204/moskova-belediye-baskani-sobyanin-expo-2030a-ev-sahipligi-yapmaya-haziriz-1051450475.html

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Expo-2030'a ev sahipliği yapmaya hazırız

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin: Expo-2030'a ev sahipliği yapmaya hazırız

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova’nın ekonomi ve güvenlik açısından Expo-2030'a ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T20:36+0300

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2021-12-04T20:36+0300

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rusya

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sergey sobyanin

fuar

expo-2030

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Rusya’nın başkenti Moskova’nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentin altyapı, ekonomi, insan sermayesi ve güvenlik açısından Expo-2030'a kesinlikle hazır olduğunu belirtti.Dubai’deki Expo-2020 çerçevesinde düzenlenen Rusya Ulusal Günü'nün açılış töreninde konuşan Sobyanin, "Elbette Moskova altyapı, ekonomi, insan sermayesi ve güvenlik açısından böyle bir etkinliğe kesinlikle hazır" dedi.Sobyanin, Rusya başkentinin Güney Kore, Suudi Arabistan ve İtalya gibi güçlü rakipleri olduğunu da sözlerine ekledi.Öte yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Moskova'nın Expo-2030'a adaylığını desteklediğini belirterek, en üst düzeyde ev sahipliği yapabileceğine emin olduğunu söyledi.Mişustin, “Moskova’nın Expo-2030'a adaylığını destekliyoruz ve her şeyin en üst düzeyde yapılacağını biliyoruz.Moskova’nın Expo-2030'u alması durumunda tüm imkanlarımız ve teknolojilerimizi seferber edeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211201/moskova-koronavirusle-mucadeleye-yardimci-olan-inovasyonlarda-avrupa-birincisi-1051310041.html

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