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https://tr.sputniknews.com/20211204/orduda-otomobil-calan-3-cocuk-yakalandi-1051440055.html
Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı
Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı
Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T11:26+0300
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türkiye
istanbul
ordu
hırsız
araba
çocuk
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Ordu'da otomobil çalan çocuklar İstanbul'da polis tarafından yakalandı.15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/orduda-3-cocuk-araba-calip-istanbula-geldi-4-gundur-turkiyeyi-geziyorlar-ama-yakalanamadilar-1051408807.html
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istanbul, ordu, hırsız, araba, çocuk

Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı

11:26 04.12.2021
© DHAOrdu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı
Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© DHA
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Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı. Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.
Ordu'da otomobil çalan çocuklar İstanbul'da polis tarafından yakalandı.
15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Araba çalan 3 çocuk, Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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Ordu'da 3 çocuk araba çalıp İstanbul'a geldi: '4 gündür Türkiye'yi geziyorlar ama yakalanamadılar'
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