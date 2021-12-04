https://tr.sputniknews.com/20211204/parmak-izinden-ayak-boyu-belirlenecek--1051438741.html
Parmak izinden ayak boyu belirlenecek
Parmak izinden ayak boyu belirlenecek
Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen sistemle olay yerinde belirlenen parmak... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T10:33+0300
2021-12-04T10:33+0300
2021-12-04T10:33+0300
yaşam
bartın
parmak izi
ayak
uzun boy
patent
tespit
suçlu
cihaz
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Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Patent Koordinatörü öğretim üyesi Dr. Eyüp Burak Ceyhan, 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Parmak izinden cinsiyet tahmin eden sistem' için patent belgesi aldı. Ceyhan tarafından geliştirilen, yapay zeka tabanlı yeni sistem, suçlu tespitinde kolaylık sağlayacak. Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen sistemlerin emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerinde kullanılması durumunda da suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.'Kişiye ulaşmada çok önemli adım'Parmak izinden ayak boyunun tespitinin yapılacağı sistemle ilgili konuşan Eyüp Burak Ceyhan, “Şu anda gerçekleştirdiğimiz sistem daha önce Türkiye ve Amerika patentini aldığımız parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemin devamı niteliğindedir. Şimdi hayata geçirdiğimiz sistemle olay yerinde bulunan bir parmak izinden kişinin herhangi bir bilgisi olmasa bile biz ayak boyunu tespit edebiliyoruz ve bu özellik sayesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet belirleme konusuyla birlikte bir bütünlük oluşturuyor. Dolayısıyla kişiye ulaşmada çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sistem dünyada ilk olması nedeniyle Türk Patent Kurumu’ndan tescillendi. Bu özelliği ile de artık ticarileştirilmeye gidilebilir. Aynı zamanda biz bunu hem emniyet hem de jandarma kriminal dairesine ücretsiz şekilde kullandırmayı düşünüyoruz” dedi.'Yüzde 90 destek sunacak'Sistemin, kişinin bulunmasına yüzde 90'ın üzerinde destek sunacağını belirten Dr. Eyüp Burak Ceyhan, şöyle konuştu:“Gerçekleştirdiğimiz bu sistemin hem yurt içi hem de yurt dışından talepler gelmektedir. Özellikle yurt dışından bu sistemi hem lisansını almak için ve kendi kriminal dairelerinde kullanmak için bizlerle irtibat kurmaktadırlar. Bizde bu patentimizi özellikle Türkiye içerisinde milli bir servet olarak görüyoruz ve bizim kriminal dairelerimizin kullanması için elimizden geleni yapacağız. Bu sistemle birlikte emniyet ve jandarma kriminal dairelerinde olay yerinde bulduğu bir parmak izinden kişinin hiçbir bilgisi olmamakla birlikte parmak izinin kendi veri tabanlarında olmasa bile sadece parmak izindeki görüntünün yapay zeka ile yapılacak işlemlerin sonrasında kişinin ayak boyunu otomatik olarak bulabilecekler. Aynı zamanda bu sistemimiz daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet belirleme sistemine entegre edilerek, kişinin bulunmasına yüzde 90’ların üzerinde destek sunacaktır. Yine bu sistemimiz adli birimlerin hem zaman, emek hem de iş gücü ve maddi anlamda da yükünü hafifletecektir. Sadece bir yazılım var. Sadece bu parmak izinin görüntüsünün işlenmesi var, dolayısıyla çok hız bir şekilde saniyeler içinde bunu gerçekleştirebiliyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20210818/kredi-kartlari-2024ten-itibaren-degisecek-parmak-izi-donemi-basliyor-1048118642.html
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bartın, parmak izi, ayak, uzun boy, patent, tespit, suçlu, cihaz
Parmak izinden ayak boyu belirlenecek
Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi Eyüp Burak Ceyhan'ın geliştirdiği, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenen sistemle olay yerinde belirlenen parmak izinden şüphelinin ayak boyu tespit edilecek.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Patent Koordinatörü öğretim üyesi Dr. Eyüp Burak Ceyhan, 2019'da Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Parmak izinden cinsiyet tahmin eden sistem' için patent belgesi aldı.
Ceyhan tarafından geliştirilen, yapay zeka tabanlı yeni sistem, suçlu tespitinde kolaylık sağlayacak. Çeşitli deneylerle güvenilirliği test edilen sistemlerin emniyet, jandarma ve istihbarat teşkilatının kriminal birimlerinde kullanılması durumunda da suç ve suçluyla mücadelede önemli katkılar sağlayacağı belirtildi.
'Kişiye ulaşmada çok önemli adım'
Parmak izinden ayak boyunun tespitinin yapılacağı sistemle ilgili konuşan Eyüp Burak Ceyhan, “Şu anda gerçekleştirdiğimiz sistem daha önce Türkiye ve Amerika patentini aldığımız parmak izinden cinsiyet tanıyan sistemin devamı niteliğindedir. Şimdi hayata geçirdiğimiz sistemle olay yerinde bulunan bir parmak izinden kişinin herhangi bir bilgisi olmasa bile biz ayak boyunu tespit edebiliyoruz ve bu özellik sayesinde daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet belirleme konusuyla birlikte bir bütünlük oluşturuyor. Dolayısıyla kişiye ulaşmada çok önemli bir adım daha atmış oluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz sistem dünyada ilk olması nedeniyle Türk Patent Kurumu’ndan tescillendi. Bu özelliği ile de artık ticarileştirilmeye gidilebilir. Aynı zamanda biz bunu hem emniyet hem de jandarma kriminal dairesine ücretsiz şekilde kullandırmayı düşünüyoruz” dedi.
'Yüzde 90 destek sunacak'
Sistemin, kişinin bulunmasına yüzde 90'ın üzerinde destek sunacağını belirten Dr. Eyüp Burak Ceyhan, şöyle konuştu:
“Gerçekleştirdiğimiz bu sistemin hem yurt içi hem de yurt dışından talepler gelmektedir. Özellikle yurt dışından bu sistemi hem lisansını almak için ve kendi kriminal dairelerinde kullanmak için bizlerle irtibat kurmaktadırlar. Bizde bu patentimizi özellikle Türkiye içerisinde milli bir servet olarak görüyoruz ve bizim kriminal dairelerimizin kullanması için elimizden geleni yapacağız. Bu sistemle birlikte emniyet ve jandarma kriminal dairelerinde olay yerinde bulduğu bir parmak izinden kişinin hiçbir bilgisi olmamakla birlikte parmak izinin kendi veri tabanlarında olmasa bile sadece parmak izindeki görüntünün yapay zeka ile yapılacak işlemlerin sonrasında kişinin ayak boyunu otomatik olarak bulabilecekler. Aynı zamanda bu sistemimiz daha önce gerçekleştirdiğimiz parmak izinden cinsiyet belirleme sistemine entegre edilerek, kişinin bulunmasına yüzde 90’ların üzerinde destek sunacaktır. Yine bu sistemimiz adli birimlerin hem zaman, emek hem de iş gücü ve maddi anlamda da yükünü hafifletecektir. Sadece bir yazılım var. Sadece bu parmak izinin görüntüsünün işlenmesi var, dolayısıyla çok hız bir şekilde saniyeler içinde bunu gerçekleştirebiliyoruz.”