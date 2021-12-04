https://tr.sputniknews.com/20211204/roscosmos-nasa-baskaninin-2022nin-ilk-yarisinda-rusyayi-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1051433610.html

Roscosmos: NASA Başkanının 2022’nin ilk yarısında Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor

Roscosmos: NASA Başkanının 2022’nin ilk yarısında Rusya’yı ziyaret etmesi bekleniyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’un Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Sergey Savelyev, Roscosmos ve NASA başkanlarının Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ)... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T00:43+0300

2021-12-04T00:43+0300

2021-12-04T00:43+0300

dünya

roscosmos

bill nelson

ziyaret

sergey krikalev

uluslararası uzay istasyonu (uui)

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1049129016_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_7c2eade2d6f1eaa1ad9b9affb6b2a224.jpg

Rus basınına konuşan Savelyev, şu an uçuşların yeniden başlaması için bir pencere aradıklarını, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson’ın Rusya’yı ziyaret edip Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin’le görüşmek istediğini doğruladığını ifade etti.Savelyev, “Henüz bir tarih belirlenmedi, ancak yıl sonuna kadar gerçekleşmesi pek mümkün değil. Gelecek yıl, yılın ilk yarısında olacağını gerçek anlamda düşünüyorum. Çapraz uçuşlar, UUİ’deki çalışmalar, burada nasıl birlikte çalışabileceğimiz gündemdeki konular arasında” ifadelerini kullandı.Rus uzay ajansı Roscosmos’un İnsanlı Programlar Müdürü Sergey Krikalev, 17 Kasım’daki açıklamasıyla NASA ile çapraz uçuşların yeniden başlatılması yönünde prensipte anlaşmaya vardıklarını, anlaşma metninin onay için Rus hükümeti tarafından görüşülmekte olduğunu duyurmuştu.Kozmonot Eğitim Merkezi’nin Başkanı Maksim Harlamov, ABD’nin Crew Dragon uzay aracındaki uçuşlara hazırlık için dört aday seçtiklerini söylemişti.NASA’nın Uluslararası Uzay İstasyonu Program Yöneticisi Joel Montalbano da 6 Ekim’de, ABD’nin Roscosmos’la çapraz uçuşlar için anlaşma hazırlığında olduğunu, Rus kozmonotların 2022 sonbaharında ABD’nin aracıyla uzaya gidebileceğini ifade etmişti.NASA’nın İnsanlı Uçuşlar Programı Yöneticisi Kathy Lueders de 29 Ekim’de iki kurumun Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) yapılabilecek çapraz uçuşlar için ortak eğitim olasılığını incelediğini söylemişti.UUİ’ye mürettebatlar 2011 yılından beri Rus uzay aracıyla götürüyor. Bu tarihten önce ise ABD’li astronotların Rus uzay araçlarında, Rus kozmonotların da ABD’nin uzay araçlarında yolculuk yaptığı bir sistem uygulanıyordu. 2020 yılında NASA yeniden çapraz uçuş sistemine geçilmesi için Roscosmos ile görüştüğünü duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211108/nasa-rusya-ile-capraz-ucus-olasiligini-dogruladi-1050571223.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roscosmos, bill nelson, ziyaret, sergey krikalev, uluslararası uzay istasyonu (uui), amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)