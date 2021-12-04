https://tr.sputniknews.com/20211204/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-abd-ukraynada-tansiyonu-tirmandiriyor-1051449942.html

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde ABD medyasında çıkan haberlerin “tansiyonu... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T19:55+0300

2021-12-04T19:55+0300

2021-12-04T19:55+0300

savunma

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kommersant gazetesine açıklamasında, “Rus ordusu Rus topraklarında, bağımsız ülkenin meşru hakkı” diye kaydetti.NATO’nun bölgedeki eylemlerinden hareketle ABD basınının, Rusya’nın değil, ABD’nin agresif eylemlerinden endişe duyması gerektiğini söyleyen Zaharova, “ABD, Ukrayna’yla ilgili tansiyonu tırmandırmak için özel operasyon yürütüyor ve suçu Rusya’ya atıyor” ifadesini kullandı.Operasyonun temelinin, Rusya sınırları yakınlarındaki kışkırtıcı eylemlerden ve Moskova’ya yönelik suçlama dolu söylemden oluştuğunu belirten Zaharova, “Aslında yeni bir şey yok, Batı’nın klasik taktiği. Sadece küstahlığın ve yalanların ölçeği etkileyici” yorumunda bulundu.Washington Post gazetesi, Beyaz Saray’daki anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2022 başında 175 bin askerle Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetinde olduğunu iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/zaharova-abd-iklim-konusunda-rusyaya-saldirmaktan-vazgecmeli-1050640757.html

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abd, rusya, ukrayna, nato, mariya zaharova