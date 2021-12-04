https://tr.sputniknews.com/20211204/rus-disisleri-sozcusu-zaharova-abd-ukraynada-tansiyonu-tirmandiriyor-1051449942.html
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor
Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde ABD medyasında çıkan haberlerin “tansiyonu... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T19:55+0300
2021-12-04T19:55+0300
2021-12-04T19:55+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kommersant gazetesine açıklamasında, “Rus ordusu Rus topraklarında, bağımsız ülkenin meşru hakkı” diye kaydetti.NATO’nun bölgedeki eylemlerinden hareketle ABD basınının, Rusya’nın değil, ABD’nin agresif eylemlerinden endişe duyması gerektiğini söyleyen Zaharova, “ABD, Ukrayna’yla ilgili tansiyonu tırmandırmak için özel operasyon yürütüyor ve suçu Rusya’ya atıyor” ifadesini kullandı.Operasyonun temelinin, Rusya sınırları yakınlarındaki kışkırtıcı eylemlerden ve Moskova’ya yönelik suçlama dolu söylemden oluştuğunu belirten Zaharova, “Aslında yeni bir şey yok, Batı’nın klasik taktiği. Sadece küstahlığın ve yalanların ölçeği etkileyici” yorumunda bulundu.Washington Post gazetesi, Beyaz Saray’daki anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2022 başında 175 bin askerle Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetinde olduğunu iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/zaharova-abd-iklim-konusunda-rusyaya-saldirmaktan-vazgecmeli-1050640757.html
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova: ABD, Ukrayna’da tansiyonu tırmandırıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı hazırlığı içinde olduğu yönünde ABD medyasında çıkan haberlerin “tansiyonu tırmandırmaya yönelik özel operasyon” olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kommersant gazetesine açıklamasında, “Rus ordusu Rus topraklarında, bağımsız ülkenin meşru hakkı” diye kaydetti.
NATO’nun bölgedeki eylemlerinden hareketle ABD basınının, Rusya’nın değil, ABD’nin agresif eylemlerinden endişe duyması gerektiğini söyleyen Zaharova, “ABD, Ukrayna’yla ilgili tansiyonu tırmandırmak için özel operasyon yürütüyor ve suçu Rusya’ya atıyor” ifadesini kullandı.
Operasyonun temelinin, Rusya sınırları yakınlarındaki kışkırtıcı eylemlerden ve Moskova’ya yönelik suçlama dolu söylemden oluştuğunu belirten Zaharova, “Aslında yeni bir şey yok, Batı’nın klasik taktiği. Sadece küstahlığın ve yalanların ölçeği etkileyici” yorumunda bulundu.
Washington Post gazetesi, Beyaz Saray’daki anonim kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2022 başında 175 bin askerle Ukrayna’ya saldırı başlatma niyetinde olduğunu iddia etmişti.