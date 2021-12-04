https://tr.sputniknews.com/20211204/rusya-abdye-diplomatik-temsilciliklere-yonelik-yaptirimlari-karsilikli-olarak-kaldirmayi-onerdi-1051434491.html

Rusya, ABD'ye diplomatik temsilciliklere yönelik yaptırımları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdi

Rusya, ABD'ye diplomatik temsilciliklere yönelik yaptırımları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdi

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın Washington'a diplomatik temsilciliklere yönelik tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırmayı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T01:22+0300

2021-12-04T01:22+0300

2021-12-04T01:22+0300

dünya

rusya

abd

anatoliy antonov

yaptırım

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Washington'da basın toplantısı düzenleyen Antonov, "Teklifimiz çok basit. Önerdiğimiz şey, bizlere karşı uygulamaya koyulan tüm yaptırımların sıfırlanması ve biz de, ABD'nin hasmane eylemlerine cevaben uyguladığımız kısıtlamalar konusunda aynı şekilde hareket etmeye hazırız. Diplomatlara görevlerini yerine getirme fırsatı vermeliyiz" dedi.Diplomatlara vize verilmesi konusunda ABD'yle yapılan istişarelerin devam ettiğini, Washington, Houston ve New York'taki Rus diplomatların yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Antonov, bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.'Putin-Biden görüşmesinin tüm dünyadaki durumu sakinleştireceğini düşünüyorum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmeye değinen Antonov, söz konusu görüşmenin ilişkilerin istikrar kazanmasına, Avrupa ve tüm dünyada aşırı derecede gerilen durumun rahatlamasına katkı sunacağını düşündüğünü belirtti.'Rusya savaş istemiyor'Rusya'nın, kendisine yöneltilen suçlamaların aksine savaş istemediğinin altını çizen Antonov, "Ruslar savaş istemiyor. Avrupa'daki durumun daha fazla tırmanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" diye ekledi.

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rusya, abd, anatoliy antonov, yaptırım