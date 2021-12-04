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Rusya, ABD'ye diplomatik temsilciliklere yönelik yaptırımları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdi
Rusya, ABD'ye diplomatik temsilciliklere yönelik yaptırımları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdi
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın Washington'a diplomatik temsilciliklere yönelik tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırmayı... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T01:22+0300
2021-12-04T01:22+0300
dünya
rusya
abd
anatoliy antonov
yaptırım
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Washington'da basın toplantısı düzenleyen Antonov, "Teklifimiz çok basit. Önerdiğimiz şey, bizlere karşı uygulamaya koyulan tüm yaptırımların sıfırlanması ve biz de, ABD'nin hasmane eylemlerine cevaben uyguladığımız kısıtlamalar konusunda aynı şekilde hareket etmeye hazırız. Diplomatlara görevlerini yerine getirme fırsatı vermeliyiz" dedi.Diplomatlara vize verilmesi konusunda ABD'yle yapılan istişarelerin devam ettiğini, Washington, Houston ve New York'taki Rus diplomatların yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Antonov, bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.'Putin-Biden görüşmesinin tüm dünyadaki durumu sakinleştireceğini düşünüyorum'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmeye değinen Antonov, söz konusu görüşmenin ilişkilerin istikrar kazanmasına, Avrupa ve tüm dünyada aşırı derecede gerilen durumun rahatlamasına katkı sunacağını düşündüğünü belirtti.'Rusya savaş istemiyor'Rusya'nın, kendisine yöneltilen suçlamaların aksine savaş istemediğinin altını çizen Antonov, "Ruslar savaş istemiyor. Avrupa'daki durumun daha fazla tırmanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" diye ekledi.
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rusya, abd, anatoliy antonov, yaptırım

Rusya, ABD'ye diplomatik temsilciliklere yönelik yaptırımları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdi

01:22 04.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов / Fotoğraf bankasına girRusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Moskova'nın Washington'a diplomatik temsilciliklere yönelik tüm kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırmayı önerdiğini açıkladı.
Washington'da basın toplantısı düzenleyen Antonov, "Teklifimiz çok basit. Önerdiğimiz şey, bizlere karşı uygulamaya koyulan tüm yaptırımların sıfırlanması ve biz de, ABD'nin hasmane eylemlerine cevaben uyguladığımız kısıtlamalar konusunda aynı şekilde hareket etmeye hazırız. Diplomatlara görevlerini yerine getirme fırsatı vermeliyiz" dedi.

Diplomatlara vize verilmesi konusunda ABD'yle yapılan istişarelerin devam ettiğini, Washington, Houston ve New York'taki Rus diplomatların yaşamlarını kolaylaştırmak istediklerini belirten Antonov, bu konuda henüz bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

'Putin-Biden görüşmesinin tüm dünyadaki durumu sakinleştireceğini düşünüyorum'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak görüşmeye değinen Antonov, söz konusu görüşmenin ilişkilerin istikrar kazanmasına, Avrupa ve tüm dünyada aşırı derecede gerilen durumun rahatlamasına katkı sunacağını düşündüğünü belirtti.

'Rusya savaş istemiyor'

Rusya'nın, kendisine yöneltilen suçlamaların aksine savaş istemediğinin altını çizen Antonov, "Ruslar savaş istemiyor. Avrupa'daki durumun daha fazla tırmanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" diye ekledi.
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