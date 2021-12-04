https://tr.sputniknews.com/20211204/rusya-saglik-bakani-murasko-baska-ulkelerden-omicron-ornegi-talep-ettik-1051436314.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden Kovid-19'un Omicron varyantının örneğini istediğini duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T03:48+0300

2021-12-04T03:48+0300

2021-12-04T03:48+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

koronavirüs

kovid-19

varyant

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051436287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d071e7ced94f4302e2a514b756d4cd8.jpg

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının örneiğini istediğini bildirdi.Muraşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talebimiz iletildi, bir süre sonra örnekler gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.Omicron örneğinin gelmesinin virüsün 'olgunlaşma' süresi nedeniyle biraz zaman alacağına vurgu yapan Muraşko, talebin Kovid-19'un yeni varyantının ortaya çıktığı ülkelerden hangilerine yapıldığı konusunda bilgi vermedi.Muraşko, Omicron varyantına Rusya'da henüz rastlanmadığını belirterek, "Rusya'da henüz Omicron vakasına rastlanmadı, dikkatle izliyoruz. Sağlık kuruluşları, aralarında yurt dışından dönenler de olmak üzere, bir çok kişiden örnekler almaya devam ediyor" dedi.Omicron adı verilen Kovid-19’un yeni varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Bostvana ve İsrail’de ortaya çıkmasının ardından bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de tespit edilmişti.Uzmanlar, pandemi boyunca tespit edilen diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığı ve çok sayıda mutasyon içerdiği için Omicron varyantının büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, mihail muraşko, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron