https://tr.sputniknews.com/20211204/rusya-saglik-bakani-murasko-baska-ulkelerden-omicron-ornegi-talep-ettik-1051436314.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden Kovid-19'un Omicron varyantının örneğini istediğini duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T03:48+0300
2021-12-04T03:48+0300
2021-12-04T03:48+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
koronavirüs
kovid-19
varyant
omicron
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının örneiğini istediğini bildirdi.Muraşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talebimiz iletildi, bir süre sonra örnekler gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.Omicron örneğinin gelmesinin virüsün 'olgunlaşma' süresi nedeniyle biraz zaman alacağına vurgu yapan Muraşko, talebin Kovid-19'un yeni varyantının ortaya çıktığı ülkelerden hangilerine yapıldığı konusunda bilgi vermedi.Muraşko, Omicron varyantına Rusya'da henüz rastlanmadığını belirterek, "Rusya'da henüz Omicron vakasına rastlanmadı, dikkatle izliyoruz. Sağlık kuruluşları, aralarında yurt dışından dönenler de olmak üzere, bir çok kişiden örnekler almaya devam ediyor" dedi.Omicron adı verilen Kovid-19’un yeni varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Bostvana ve İsrail’de ortaya çıkmasının ardından bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de tespit edilmişti.Uzmanlar, pandemi boyunca tespit edilen diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığı ve çok sayıda mutasyon içerdiği için Omicron varyantının büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211202/rusya-omicron-varyantinin-yayilimi-nedeniyle-karantina-uygulamasina-gidecek-1051376153.html
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rusya, mihail muraşko, koronavirüs, kovid-19, varyant, omicron
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Başka ülkelerden 'Omicron' örneği talep ettik
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden Kovid-19'un Omicron varyantının örneğini istediğini duyurdu.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Moskova'nın başka ülkelerden yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının örneiğini istediğini bildirdi.
Muraşko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talebimiz iletildi, bir süre sonra örnekler gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.
Omicron örneğinin gelmesinin virüsün 'olgunlaşma' süresi nedeniyle biraz zaman alacağına vurgu yapan Muraşko, talebin Kovid-19'un yeni varyantının ortaya çıktığı ülkelerden hangilerine yapıldığı konusunda bilgi vermedi.
Muraşko, Omicron varyantına Rusya'da henüz rastlanmadığını belirterek, "Rusya'da henüz Omicron vakasına rastlanmadı, dikkatle izliyoruz. Sağlık kuruluşları, aralarında yurt dışından dönenler de olmak üzere, bir çok kişiden örnekler almaya devam ediyor" dedi.
Omicron adı verilen Kovid-19’un yeni varyantı ilk olarak Güney Afrika Cumhuriyeti, Bostvana ve İsrail’de ortaya çıkmasının ardından bazı Avrupa ülkeleri ve ABD’de tespit edilmişti.
Uzmanlar, pandemi boyunca tespit edilen diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığı ve çok sayıda mutasyon içerdiği için Omicron varyantının büyük bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor.