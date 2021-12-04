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'Rusya-Türkiye İş Konseyi, Türk inşaat şirketlerini Rusya'ya çekiyor'
'Rusya-Türkiye İş Konseyi, Türk inşaat şirketlerini Rusya'ya çekiyor'
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türkiye'den yeni inşaat şirketlerini Rusya'daki projelere çekme yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T17:55+0300
2021-12-04T17:55+0300
görüş
inşaat
yatırım
ahmet palankoyev
proje
rusya-türkiye iş konseyi
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Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türk inşaat şirketlerini Rusya'daki projelere yatırım yapma konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.Sputnik'e demeç veren Palankoyev, "Türk inşaat şirketlerini imtiyaz bazında Rus altyapı projelerine çekmek için çalışıyoruz. Türk iş dünyası uzun zamandır Rus inşaat pazarında var, ama şirket sayısı az. Henüz Rusya’da faaliyet göstermeyen Türk şirketleriyle, ihalelere katılmalarına yardımcı olmak için görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.Bu işbirliğinin her iki tarafın çıkarına olduğu kaydeden Konsey Başkanı, Türk şirketlerinin yeni siparişler aldığını, Rusya'da da seçim ve rekabetin arttığını ve bunun fiyat ve kaliteye olumlu yansıdığını kaydetti.Palankoyev, "Konseyimiz nezdinde, Uluslararası İş Geliştirme Merkezi için elektronik platform oluşturduk. Rusya ve Türkiye tarafından arz ve talebi bu platforma kaydediyoruz ve işletmeciler bu platform sayesinde her iki taraftan gelen teklifleri buluyorlar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210730/rus-ve-turk-isletmeleri-modern-teknolojiler-alaninda-isbirligini-artiriyor-1045108423.html
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inşaat, yatırım, ahmet palankoyev, proje, rusya-türkiye iş konseyi

'Rusya-Türkiye İş Konseyi, Türk inşaat şirketlerini Rusya'ya çekiyor'

17:55 04.12.2021
© Sputnik / Максим БлиновRusya - inşaat
Rusya - inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Maksim Durnev
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Özel
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türkiye'den yeni inşaat şirketlerini Rusya'daki projelere çekme yönünde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
Rusya-Türkiye İş Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev, Türk inşaat şirketlerini Rusya'daki projelere yatırım yapma konusunda teşvik ettiklerini ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Palankoyev, "Türk inşaat şirketlerini imtiyaz bazında Rus altyapı projelerine çekmek için çalışıyoruz. Türk iş dünyası uzun zamandır Rus inşaat pazarında var, ama şirket sayısı az. Henüz Rusya’da faaliyet göstermeyen Türk şirketleriyle, ihalelere katılmalarına yardımcı olmak için görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu işbirliğinin her iki tarafın çıkarına olduğu kaydeden Konsey Başkanı, Türk şirketlerinin yeni siparişler aldığını, Rusya'da da seçim ve rekabetin arttığını ve bunun fiyat ve kaliteye olumlu yansıdığını kaydetti.
Palankoyev, "Konseyimiz nezdinde, Uluslararası İş Geliştirme Merkezi için elektronik platform oluşturduk. Rusya ve Türkiye tarafından arz ve talebi bu platforma kaydediyoruz ve işletmeciler bu platform sayesinde her iki taraftan gelen teklifleri buluyorlar" dedi.
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2021
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'Rus ve Türk işletmeleri modern teknolojiler alanında işbirliğini artırıyor'
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