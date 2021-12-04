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Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T15:18+0300
2021-12-04T15:18+0300
koronavirüs
rusya
aşı
kovid-19
vaka sayısı
sputnik v
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 32 bin 974 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 930) yüzde 0.13 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 769 bin 11’e ulaştı.Son 24 saat içinde bin 215 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 280 bin 72’ye ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 35 bin 182 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 471 bin 813 oldu.Başkent Moskova (3 bin 356) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 528) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 75) üçüncü sırada yer aldı.Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki koronavirüs vaka sayısında düşüş başladığını, Rusya'da henüz Kovid-19'un yeni varyantı omicron vakasına rastlanmadığını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211204/kovid-19-asilari-aids-yapiyor-diyen-bolsonaro-yalan-haber-yaymaktan-sorusturulacak-1051443276.html
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rusya, aşı, kovid-19, vaka sayısı, sputnik v

Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

15:18 04.12.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
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Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 32 bin 974 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 930) yüzde 0.13 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 769 bin 11’e ulaştı.
Son 24 saat içinde bin 215 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 280 bin 72’ye ulaştığı kaydedildi.
Gün içinde 35 bin 182 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 471 bin 813 oldu.
Başkent Moskova (3 bin 356) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 528) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 75) üçüncü sırada yer aldı.
Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki koronavirüs vaka sayısında düşüş başladığını, Rusya'da henüz Kovid-19'un yeni varyantı omicron vakasına rastlanmadığını belirtmişti.
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