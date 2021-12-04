https://tr.sputniknews.com/20211204/rusyada-son-24-saat-icinde-32-bin-974-yeni-koronavirus-vakasi-tespit-edildi-1051443862.html

Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saat içinde 32 bin 974 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T15:18+0300

2021-12-04T15:18+0300

2021-12-04T15:18+0300

koronavirüs

rusya

aşı

kovid-19

vaka sayısı

sputnik v

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 32 bin 974 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bunun bir önceki güne göre (32 bin 930) yüzde 0.13 daha yüksek olduğu belirtildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 milyon 769 bin 11’e ulaştı.Son 24 saat içinde bin 215 kişinin Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybettiği, böylece pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybının 280 bin 72’ye ulaştığı kaydedildi.Gün içinde 35 bin 182 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 8 milyon 471 bin 813 oldu.Başkent Moskova (3 bin 356) en yüksek vakanın görüldüğü bölge olurken, St. Petersburg (2 bin 528) ikinci, Moskova Bölgesi (2 bin 75) üçüncü sırada yer aldı.Daha önce Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkedeki koronavirüs vaka sayısında düşüş başladığını, Rusya'da henüz Kovid-19'un yeni varyantı omicron vakasına rastlanmadığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211204/kovid-19-asilari-aids-yapiyor-diyen-bolsonaro-yalan-haber-yaymaktan-sorusturulacak-1051443276.html

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