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Rusya'da toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 53.7'ye çıktı
Rusya'da toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 53.7'ye çıktı
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkede şimdiye kadar 72 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını, kolektif bağışıklık düzeyinin de 53.7’ye... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
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2021-12-04T01:24+0300
koronavirüs
rusya
tatyana golikova
aşılama
koronavirüs
kovid-19
toplumsal bağışıklık
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.Golikova, yaptığı açıklamada, "3 Aralık itibarıyla koronavirüs aşısının ilk dozu 72 milyon 78 bin 412 kişiye, iki dozu 63 milyon 961 bin 690 kişiye yapıldı" dedi.Golikova, Rusya'daki toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 53.7’ye çıktığını, ülkenin birçok bölgesinde bu oranın hissedilir düzeyde arttığını belirtti."Bu anlamda mutlak liderimiz Sivastopol kenti, burada kolektif bağışıklık düzeyi 80.8 düzeyine çıktı" diyen Golikova; Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva ve Kareliya cumhuriyetleri, St. Petersburg, Moskova bölgesi ve Moskova’da yüzde 72’nin üzerinde bir oranın görüldüğü bilgisini paylaştı.Rusya’da 18 Ocak’tan beri Kovid-19'a karşı yaygın aşı kampanyası yürütülüyor. Ülkede Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak aşılarının yanı sıra tek dozluk Sputnik Light aşıları kullanılıyor.
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rusya, tatyana golikova, aşılama, koronavirüs, kovid-19, toplumsal bağışıklık

Rusya'da toplumsal bağışıklık düzeyi yüzde 53.7'ye çıktı

01:20 04.12.2021 (güncellendi: 01:24 04.12.2021)
© Sputnik / Максим БлиновRusya - koronavirüs
Rusya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, ülkede şimdiye kadar 72 milyon kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını, kolektif bağışıklık düzeyinin de 53.7’ye ulaştığını duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Golikova, yaptığı açıklamada, "3 Aralık itibarıyla koronavirüs aşısının ilk dozu 72 milyon 78 bin 412 kişiye, iki dozu 63 milyon 961 bin 690 kişiye yapıldı" dedi.
Golikova, Rusya'daki toplumsal bağışıklık düzeyinin yüzde 53.7’ye çıktığını, ülkenin birçok bölgesinde bu oranın hissedilir düzeyde arttığını belirtti.
"Bu anlamda mutlak liderimiz Sivastopol kenti, burada kolektif bağışıklık düzeyi 80.8 düzeyine çıktı" diyen Golikova; Çukotka Özerk Bölgesi, Tuva ve Kareliya cumhuriyetleri, St. Petersburg, Moskova bölgesi ve Moskova’da yüzde 72’nin üzerinde bir oranın görüldüğü bilgisini paylaştı.
Rusya’da 18 Ocak’tan beri Kovid-19'a karşı yaygın aşı kampanyası yürütülüyor. Ülkede Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak aşılarının yanı sıra tek dozluk Sputnik Light aşıları kullanılıyor.
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