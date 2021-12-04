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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi
Ortadoğu ve Afrika'dan AB'ye gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Varşova Minsk'i istikrarı bozmakla; Minsk ise AB'yi krizin asıl sorumlusu olmakla suçluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211204/rusyadan-batiya-gocmen-krizinin-cozumu-icin-belarusla-diyalog-cagrisi-1051447714.html
Rusya’dan Batı’ya göçmen krizinin çözümü için Belarus’la diyalog çağrısı
Rusya’dan Batı’ya göçmen krizinin çözümü için Belarus’la diyalog çağrısı
Batı ülkelerinin Belarus’a yeni yaptırımlarının gayri meşru ve insanlık dışı olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptırımları... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T18:22+0300
2021-12-04T18:22+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
polonya
belarus
mariya zaharova
göçmen krizi
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Zaharova’nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, “ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada’nın 2 Aralık’ta senkronize biçimde Belarus’a yönelik kabul ettiği yeni yaptırımları şiddetle kınıyoruz. Bu yaptırımlar, BM Güvenlik Konseyi dışında uygulanan tüm kısıtlamalar olduğu gibi gayri meşru ve sıradan Belarus vatandaşlarının yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı insanlık dışı nitelik taşıyor” ifadesine yer verildi.Batı’nın aldığı kararının 'son derece alaycı' olduğunun altını çizen Rus diplomat, “Batı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ‘demokrasi ihracatı’ politikalarıyla sebep oldukları göçmen krizinden dolayı, Belarus’u bu yaptırımların yardımıyla cezalandırmak istiyor” diye yazdı.Önceki göçmen krizlerinin, çözümünün sadece çıkış, transit ve varış ülkeleri arasında yakın işbirliği yoluyla elde edilebileceğini gösterdiğini kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı ülkelerini, çifte standartlardan ve gayri meşru yaptırım baskısı politikasından vazgeçmeye, medeni bir yaklaşım sergilemeye ve Belarus yönetimiyle işbirliği içinde göç krizinin pratik çözümünü başlatmaya davet ediyoruz”Uluslararası örgütlerin, Polonya ve Litvanya’yı göçmenlere yönelik zorbalığa son vermeye zorlamasını umduklarını dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Batı ülkelerinde devam eden ağır insan ve sığınmacı hakları ihlalleri bağlamında, bu yaptırımların ikiyüzlülüğü daha da belirgin hale geliyor. Polonya ve Litvanya, sığınma talep eden insanları topraklarına alma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini haince reddediyor. Polonyalı ve Litvanyalı sınır muhafızları ile askerlerin göçmenlere acımasız muamelesi, Birleşmiş Milletler ve AB Konseyi’nin ilgili kurumları ve Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) tarafından belgelendi. Bu durumda, Belaruslu dostlarımız, gayri meşru yaptırımlara ve asılsız suçlamalara rağmen, topraklarında bulunan sığınmacılara insani yaklaşım sergiliyor”
https://tr.sputniknews.com/20211203/polonya-afganistandan-gelecek-yuzbinlerce-kisilik-gocmen-gruplarina-karsi-haziriz-1051426388.html
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polonya, belarus, mariya zaharova, göçmen krizi

Rusya’dan Batı’ya göçmen krizinin çözümü için Belarus’la diyalog çağrısı

18:22 04.12.2021
© AAgöçmen çocuklar
göçmen çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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Batı ülkelerinin Belarus’a yeni yaptırımlarının gayri meşru ve insanlık dışı olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptırımları şiddetle kınadıklarını belirtti.
Zaharova’nın, Rusya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında, “ABD, Avrupa Birliği, İngiltere ve Kanada’nın 2 Aralık’ta senkronize biçimde Belarus’a yönelik kabul ettiği yeni yaptırımları şiddetle kınıyoruz. Bu yaptırımlar, BM Güvenlik Konseyi dışında uygulanan tüm kısıtlamalar olduğu gibi gayri meşru ve sıradan Belarus vatandaşlarının yaşamları üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı insanlık dışı nitelik taşıyor” ifadesine yer verildi.
Batı’nın aldığı kararının 'son derece alaycı' olduğunun altını çizen Rus diplomat, “Batı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ‘demokrasi ihracatı’ politikalarıyla sebep oldukları göçmen krizinden dolayı, Belarus’u bu yaptırımların yardımıyla cezalandırmak istiyor” diye yazdı.
Önceki göçmen krizlerinin, çözümünün sadece çıkış, transit ve varış ülkeleri arasında yakın işbirliği yoluyla elde edilebileceğini gösterdiğini kaydeden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Batı ülkelerini, çifte standartlardan ve gayri meşru yaptırım baskısı politikasından vazgeçmeye, medeni bir yaklaşım sergilemeye ve Belarus yönetimiyle işbirliği içinde göç krizinin pratik çözümünü başlatmaya davet ediyoruz”
Uluslararası örgütlerin, Polonya ve Litvanya’yı göçmenlere yönelik zorbalığa son vermeye zorlamasını umduklarını dile getiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Batı ülkelerinde devam eden ağır insan ve sığınmacı hakları ihlalleri bağlamında, bu yaptırımların ikiyüzlülüğü daha da belirgin hale geliyor. Polonya ve Litvanya, sığınma talep eden insanları topraklarına alma yönündeki uluslararası yükümlülüklerini haince reddediyor. Polonyalı ve Litvanyalı sınır muhafızları ile askerlerin göçmenlere acımasız muamelesi, Birleşmiş Milletler ve AB Konseyi’nin ilgili kurumları ve Frontex (Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Birimi) tarafından belgelendi. Bu durumda, Belaruslu dostlarımız, gayri meşru yaptırımlara ve asılsız suçlamalara rağmen, topraklarında bulunan sığınmacılara insani yaklaşım sergiliyor”
polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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