https://tr.sputniknews.com/20211204/rusyadan-israile-kitle-imha-silahlarindan-arindirilmis-bolge-konusunda-diyalog-cagrisi-1051444651.html

Rusya’dan İsrail’e 'kitle imha silahlarından arındırılmış bölge konusunda diyalog' çağrısı

Rusya’dan İsrail’e 'kitle imha silahlarından arındırılmış bölge konusunda diyalog' çağrısı

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, İsrail’in Ortadoğu'da nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T15:42+0300

2021-12-04T15:42+0300

2021-12-04T15:42+0300

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israil

kitle imha silahları

diplomat

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israil savunma bakanlığı

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Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, İsrail’in Ortadoğu'da nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bölgenin kurulması konulu konferansa katılması gerektiğini, aksi taktirde sürecin dışında kalacağını belirtti.BM Genel Merkezindeki konferansın cuma günü sona eren ikinci oturumuna, ilk oturumda olduğu gibi ABD ve İsrail katılmayı reddetti.Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Ulyanov, “Oturum beklenenden daha başarılı oldu, çünkü katılımcılar prosedürle ilgili konulardaki farklılıkların üstesinden gelmeyi başardı ve prosedür kurallarını onayladı” dedi.Bu kurallara göre, usule ve esasa ilişkin konularda karar vermenin tek yönteminin uzlaşma olacağını belirten Ulyanov, “Bu, her ülkenin görüşlerinin, çıkarlarının, endişelerinin dikkate alınacağının garantisidir ve ilerlemenin tek yolu genel olarak kabul edilebilir çözümler bulmaktır. Yani her ülkenin veto hakkı olacak” diye konuştu.İsrail’in Ortadoğu'da önemli bir oyuncu olduğu ve sürece katılımının önemli olduğuna vurgu yapan Rus diplomat, “Bu, İsrail'in şimdiye kadar bu konferansa katılmayı reddettiği gerçeği göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Şimdi, sürecin dışında kalmak istemiyorsa, bir şekilde dahil olması gerekiyor, çünkü çıkarları yalnızca esasa ilişkin meselelerde değil, usul meselelerinde bile uzlaşma kuralıyla tamamen korunuyor” ifadelerini kullandı.

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abd, rusya, israil, kitle imha silahları, diplomat, çağrı, israil savunma bakanlığı