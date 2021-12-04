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Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar
Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer. Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T10:05+0300
2021-12-04T10:06+0300
türkiye
abd
ekonomik kriz
amerika
sabah gazetesi
kriz
sabah
mehmet barlas
siyasi kriz
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Barlas, Çin'in gökdelenleriyle, metrolarıyla, havalimanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladığını savunduğu yazısında, "Şimdi Türkiye'ye gelirsek...Türkiye de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. 'Karma ekonomi' adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık. Ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık" ifadelerini kullandı.Sabah yazarı, "Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk Lirası'nın değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak?" diye devam etti.Barlas, Türkiye'ye 'musallat' olunduğunu iddia ederek, "Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211126/barlas-dolar-hizaya-gelecek-bir-avuc-spekulatorun-turkiyeyi-tus-etmesi-mumkun-degildir-1051167752.html
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abd, ekonomik kriz, amerika, sabah gazetesi, kriz, sabah, mehmet barlas, siyasi kriz

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

10:05 04.12.2021 (güncellendi: 10:06 04.12.2021)
© Fotoğraf : DHAMehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Fotoğraf : DHA
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer. Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar" dedi.
Barlas, Çin'in gökdelenleriyle, metrolarıyla, havalimanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladığını savunduğu yazısında, "Şimdi Türkiye'ye gelirsek...Türkiye de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. 'Karma ekonomi' adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık. Ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık" ifadelerini kullandı.
Sabah yazarı, "Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk Lirası'nın değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak?" diye devam etti.
Barlas, Türkiye'ye 'musallat' olunduğunu iddia ederek, "Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz" dedi.
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
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