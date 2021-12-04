https://tr.sputniknews.com/20211204/sabah-yazari-barlas-amerikadan-turkiyeye-kriz-ihrac-ediyorlar-1051438221.html

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

Sabah yazarı Barlas: Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, "Türkiye'ye musallat olanlar zaman zaman çok etkililer. Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T10:05+0300

2021-12-04T10:05+0300

2021-12-04T10:06+0300

türkiye

abd

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sabah

mehmet barlas

siyasi kriz

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Barlas, Çin'in gökdelenleriyle, metrolarıyla, havalimanlarıyla dünyayı imrendirmeye başladığını savunduğu yazısında, "Şimdi Türkiye'ye gelirsek...Türkiye de Çin'in geçtiği yolların hemen hepsinden geçti. 'Karma ekonomi' adı altında yarı sosyalist modeli bile uyguladık. Ve Turgut Özal'la dünya rekabetine ve konvertibiliteye açıldık" ifadelerini kullandı.Sabah yazarı, "Ama şimdi başımızda doların artması ve bir türlü düşürülemeyen enflasyon var. Acaba Çin'in son dönemde uyguladığı modeli uygulayıp ekonomiyi büyütmek, Türk Lirası'nın değerini yükseltmek ne kadar zamanda mümkün olacak?" diye devam etti.Barlas, Türkiye'ye 'musallat' olunduğunu iddia ederek, "Bunlar bazen sınır dışından, bazen de Amerika'dan Türkiye'ye kriz ihraç ediyorlar. Bu sürecin sonunu heyecanla bekliyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211126/barlas-dolar-hizaya-gelecek-bir-avuc-spekulatorun-turkiyeyi-tus-etmesi-mumkun-degildir-1051167752.html

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