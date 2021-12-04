https://tr.sputniknews.com/20211204/semerkant-2023-dunya-turizm-baskenti-secildi-1051446244.html

Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi

Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Dünya Turizm Örgütü 24. Toplantısı'nda, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinin 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T17:08+0300

2021-12-04T17:08+0300

2021-12-04T17:08+0300

yaşam

özbekistan

birleşmiş milletler (bm)

semerkant

2023 dünya turizm başkenti

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Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve Özbekistan'dan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov'un da katıldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 24. Toplantısı'nda, Semerkant kentinin, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği kaydedildi.Bu çerçevede Semerkant'ın 2023'te BMDTÖ 25. Toplantısı'na da ev sahipliği yapacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının tarihi bir olay olduğu belirtildi.Açıklamada, Özbekistan'ın ilk defa BM bünyesindeki bir kuruluşun toplantısına ev sahipliği yapacak olmasının hükümetin son yıllarda izlediği politika ve ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik çabalarının sonucu olduğu dile getirilirken, toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının ülkenin turizm imkanlarının tanıtılmasına ve turizmin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211113/kultur-ve-turizm-bakanliginca-turk-dunyasiyla-sinema-alaninda-ortak-bildiri-imzalandi-1050757587.html

özbekistan

semerkant

2023 dünya turizm başkenti

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

özbekistan, birleşmiş milletler (bm), semerkant, 2023 dünya turizm başkenti