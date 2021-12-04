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Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi
Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Dünya Turizm Örgütü 24. Toplantısı'nda, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinin 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T17:08+0300
2021-12-04T17:08+0300
yaşam
özbekistan
birleşmiş milletler (bm)
semerkant
2023 dünya turizm başkenti
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Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve Özbekistan'dan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov'un da katıldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 24. Toplantısı'nda, Semerkant kentinin, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği kaydedildi.Bu çerçevede Semerkant'ın 2023'te BMDTÖ 25. Toplantısı'na da ev sahipliği yapacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının tarihi bir olay olduğu belirtildi.Açıklamada, Özbekistan'ın ilk defa BM bünyesindeki bir kuruluşun toplantısına ev sahipliği yapacak olmasının hükümetin son yıllarda izlediği politika ve ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik çabalarının sonucu olduğu dile getirilirken, toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının ülkenin turizm imkanlarının tanıtılmasına ve turizmin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/kultur-ve-turizm-bakanliginca-turk-dunyasiyla-sinema-alaninda-ortak-bildiri-imzalandi-1050757587.html
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özbekistan, birleşmiş milletler (bm), semerkant, 2023 dünya turizm başkenti

Semerkant, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildi

17:08 04.12.2021
© AASemerkant
Semerkant - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Dünya Turizm Örgütü 24. Toplantısı'nda, Özbekistan'ın tarihi Semerkant kentinin 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği açıklandı.
Özbekistan Turizm ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve Özbekistan'dan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Spor Bakanı Aziz Abduhakimov'un da katıldığı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 24. Toplantısı'nda, Semerkant kentinin, 2023 Dünya Turizm Başkenti seçildiği kaydedildi.
Bu çerçevede Semerkant'ın 2023'te BMDTÖ 25. Toplantısı'na da ev sahipliği yapacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının tarihi bir olay olduğu belirtildi.
Açıklamada, Özbekistan'ın ilk defa BM bünyesindeki bir kuruluşun toplantısına ev sahipliği yapacak olmasının hükümetin son yıllarda izlediği politika ve ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik çabalarının sonucu olduğu dile getirilirken, toplantının Özbekistan'da yapılacak olmasının ülkenin turizm imkanlarının tanıtılmasına ve turizmin daha da geliştirilmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.
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