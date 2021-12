https://tr.sputniknews.com/20211204/sergen-yalcin-bu-tip-maclarda-fisi-cekmek-lazim-1051435451.html

Sergen Yalçın: Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım

Sergen Yalçın: Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T02:24+0300

2021-12-04T02:24+0300

2021-12-04T02:24+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/14/1050996087_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_00baae819eb8af192056425151e8f604.jpg

Beşiktaş, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 21'e çıkaran Beşiktaş maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçını yorumlarken, "Oyunun ilk yarısında tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi. 1-0'lık bir galibiyet. 3-4 pozisyonu atamadık. Bir tane gol VAR'dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken golü atacaksın. 60. dakikadan sonra takım tamamen geri çekildi. Böyle bir şeyi tercih etmedik, söylemedik. Daha önceki maçların psikolojisi etkili oldu. Skoru koruma telaşına düştük. Bazen de topun içeri gitmesi lazım. Daha becerikli olmamız lazım. Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle bitirdik. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. İlk yarıda moral ve motivasyon iyiydi. Yapacak bir şey yok üzgünüz. Ama oyuncuların ilk yarıdaki performansı iyiydi" dedi.Daha becerikli olmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oyunun içinde olmamız gerekiyor. Bugün Michy (Batshuayi) 2-3 gol atabilirdi ancak gol bölgelerinin dışında kaldı. Her iki yarıda da pozisyonları var. Atabilirdi ama olmadı. Oyuncunun bireyselliğiyle ilgili. Yakaladığın zaman atacaksın" ifadelerini kullandı.1-0'ın her zaman tehlikeli bir skor olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Sonuçta biz de yedik. İlk yarının ardından rahat kazanmayı bekliyorduk. Daha fazla çalışıp kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, beşiktaş