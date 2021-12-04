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Sergen Yalçın: Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım
Sergen Yalçın: Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T02:24+0300
2021-12-04T02:24+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
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Beşiktaş, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 21'e çıkaran Beşiktaş maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçını yorumlarken, "Oyunun ilk yarısında tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi. 1-0'lık bir galibiyet. 3-4 pozisyonu atamadık. Bir tane gol VAR'dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken golü atacaksın. 60. dakikadan sonra takım tamamen geri çekildi. Böyle bir şeyi tercih etmedik, söylemedik. Daha önceki maçların psikolojisi etkili oldu. Skoru koruma telaşına düştük. Bazen de topun içeri gitmesi lazım. Daha becerikli olmamız lazım. Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle bitirdik. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. İlk yarıda moral ve motivasyon iyiydi. Yapacak bir şey yok üzgünüz. Ama oyuncuların ilk yarıdaki performansı iyiydi" dedi.Daha becerikli olmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oyunun içinde olmamız gerekiyor. Bugün Michy (Batshuayi) 2-3 gol atabilirdi ancak gol bölgelerinin dışında kaldı. Her iki yarıda da pozisyonları var. Atabilirdi ama olmadı. Oyuncunun bireyselliğiyle ilgili. Yakaladığın zaman atacaksın" ifadelerini kullandı.1-0'ın her zaman tehlikeli bir skor olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Sonuçta biz de yedik. İlk yarının ardından rahat kazanmayı bekliyorduk. Daha fazla çalışıp kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
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sergen yalçın, beşiktaş

Sergen Yalçın: Bu tip maçlarda fişi çekmek lazım

02:24 04.12.2021
© İHA / SUAT METİNBeşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© İHA / SUAT METİN
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, ilk yarıda yakaladıkları pozisyonlara vurgu yaptı, "Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken golü atacaksın" dedi.
Beşiktaş, Süper Lig'de galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Siyah-beyazlılar son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 21'e çıkaran Beşiktaş maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, beINSPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçını yorumlarken, "Oyunun ilk yarısında tamamen oyun üstünlüğü bizdeydi. 1-0'lık bir galibiyet. 3-4 pozisyonu atamadık. Bir tane gol VAR'dan döndü. Bu tür maçlarda fişi çekmek lazım. Yakalamışken golü atacaksın. 60. dakikadan sonra takım tamamen geri çekildi. Böyle bir şeyi tercih etmedik, söylemedik. Daha önceki maçların psikolojisi etkili oldu. Skoru koruma telaşına düştük. Bazen de topun içeri gitmesi lazım. Daha becerikli olmamız lazım. Kazanmamız gereken bir maçı beraberlikle bitirdik. Can Bozdoğan sahanın en iyisiydi. İlk yarıda moral ve motivasyon iyiydi. Yapacak bir şey yok üzgünüz. Ama oyuncuların ilk yarıdaki performansı iyiydi" dedi.
Daha becerikli olmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Oyunun içinde olmamız gerekiyor. Bugün Michy (Batshuayi) 2-3 gol atabilirdi ancak gol bölgelerinin dışında kaldı. Her iki yarıda da pozisyonları var. Atabilirdi ama olmadı. Oyuncunun bireyselliğiyle ilgili. Yakaladığın zaman atacaksın" ifadelerini kullandı.
1-0'ın her zaman tehlikeli bir skor olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Sonuçta biz de yedik. İlk yarının ardından rahat kazanmayı bekliyorduk. Daha fazla çalışıp kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.
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