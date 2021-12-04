https://tr.sputniknews.com/20211204/tayvanda-temsilcilik-acan-litvanya-ile-cin-arasindaki-gerilim-ticarete-sicradi-1051436163.html

Tayvan’da temsilcilik açan Litvanya ile Çin arasındaki gerilim ticarete sıçradı

Tayvan’da temsilcilik açan Litvanya ile Çin arasındaki gerilim ticarete sıçradı

Geçen günlerde Tayvan'da temsilcilik açarak Pekin'in tepkisini üzerine çeken Litvanya, kargolarının Çin tarafından bloke edilmesiyle ilgili Avrupa Birliği’nden... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T03:24+0300

2021-12-04T03:24+0300

2021-12-04T03:24+0300

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Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, bugünkü basın toplantısında, Çin’in Litvanya mallarının ülkeye girişini engellemesiyle ilgili, "Bu, eşi görülmemiş bir durum. AB ülkelerinden birine kısmen yaptırım uygulandı. Misillemede bulunamıyoruz, çünkü herhangi bir Çin işletmesini gümrük sistemlerinden silme hakkına sahip değiliz. Gümrük sistemleri AB Komisyonu tarafından düzenleniyor. Bu nedenle Avrupa kurumlarının bu konuya müdahale etmesi ve Litvanya'yı temsil etmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.Daha önce Litvanyalı iş insanları, mallarının Çin’e girişiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını duyurmuştu.Çin, Litvanya’yı, gümrük sistemlerinden silmişti.Litvanya’nın Tayvan’da temsilcilik açmasıyla iki ülke arasında gerilim meydana gelmiş, Çin Dışişleri Bakanlığı, Litvanya’ya protesto notası vermişti.Pekin, Vilnius’la diplomatik ilişkileri maslahatgüzarlar seviyesine düşürme kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211202/abe-tayvan-konusunda-abd-baskani-gibi-konustu-cin-basiniz-kanli-bicimde-ezilir-dedi-1051368128.html

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çin, tayvan, litvanya, kriz, gümrük