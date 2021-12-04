https://tr.sputniknews.com/20211204/teknik-direktor-galibiyet-golu-sevinci-sonrasi-hayatini-kaybetti-1051435052.html

Teknik direktör, galibiyet golü sevinci sonrası hayatını kaybetti

Teknik direktör, galibiyet golü sevinci sonrası hayatını kaybetti

Mısır 2. Lig takımlarından El Magd'ın teknik direktörü Adham El-Selhedar, 90+3'te gelen galibiyet golünün ardından yaşadığı sevinç esnasında kalp krizi... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

futbol

teknik direktör

gol sevinci

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Adham El-Selhedar, 90+3'te galen golün ardından takımının galip gelmesinde büyük sevinç yaşadı. Sevinç esnasında bir anda bilincini kaybedip bayıldı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki müdahalelere rağmen Adham El-Selhedar kurtarılamadı. Yapılan açıklamaların ardından Adham El-Selhedar'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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futbol, teknik direktör, gol sevinci