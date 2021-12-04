https://tr.sputniknews.com/20211204/trumpin-sosyal-medya-girisimi-1-milyar-dolar-yatirim-hedefliyor-1051452566.html

Trump’ın sosyal medya girişimi 1 milyar dolar yatırım hedefliyor

Trump’ın sosyal medya girişimi 1 milyar dolar yatırım hedefliyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni sosyal medya girişimi Trump Medya ve Teknoloji Grubu ve Digital World Acquisition Corp. (DWAC) bir grup yatırımcıdan... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T23:26+0300

2021-12-04T23:26+0300

2021-12-04T23:26+0300

dünya

abd

sosyal medya

donald trump

yatırım

truth social

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Geçen ay başında Donald Trump’ın sosyal medya şirketi Truth Social için Trump Medya ve Teknoloji Grubu ile birleşen DWAC'ın ortaklığa 293 milyon dolar ayırarak, toplam yatırımı 1.25 milyar dolara çıkaracağı açıklandı.Reuters’ın haberinde, anlaşmada Trump Media’nın değerinin 875 milyon dolar olarak belirlendiği ve DWAC’ın Trump destekçileri ve günlük işlemciler tarafından yükseltilen hisseleri de hesaba katıldığında toplam değeri 3 milyar dolara çıkarmak üzere 1 milyar dolar yatırım toplamaya çalıştığı kaydedildi.Henüz sosyal medya uygulaması Truth Social’ı faaliyete geçirmeyen grubun, girişimle ilgili iddialar üzerinden kar elde etmeye çalıştığı iddia ediliyor.İsmi açıklanmayan kaynaklar, büyük Wall Street kurumlarının itibar endişelerinden dolayı gruba yatırımdan uzak durduğunu, ancak bazı özel yatırım fonları, aile şirketleri ve bireylerin katılımının beklendiğini bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211002/trump-twitter-hesabinin-acilmasi-icin-mahkemeye-basvurdu-1049466011.html

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abd, sosyal medya, donald trump, yatırım, truth social