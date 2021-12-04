https://tr.sputniknews.com/20211204/turk-bilardocu-sayginer-misirda-3-bant-dunya-kupasi-sampiyonlugunu-kazandi-1051450325.html

Türk bilardocu Saygıner Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Türk bilardocu Saygıner Mısır'da 3 Bant Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T20:26+0300

2021-12-04T20:26+0300

2021-12-04T20:26+0300

spor

türkiye

mısır

şampiyon

bilardo

semih saygıner

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Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Türk sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" açıklaması yapıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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türkiye, mısır, şampiyon, bilardo , semih saygıner