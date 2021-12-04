'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuna ilişkin verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 933 aranan şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu, 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı, 678 araç trafikten men edildi."
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 92 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuna ilişkin verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 933 aranan şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu, 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı, 678 araç trafikten men edildi."