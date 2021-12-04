https://tr.sputniknews.com/20211204/turkiye-guven-huzur-uygulamasi-92-kisi-gozaltina-alindi-1051439790.html

'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı

'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 92 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

operasyon

polis

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuna ilişkin verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 933 aranan şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu, 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı, 678 araç trafikten men edildi."

https://tr.sputniknews.com/20211024/turkiye-guven-huzur-ve-vale-uygulamasinda-aranan-813-kisi-yakalandi-1050125448.html

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türkiye, operasyon, polis, içişleri bakanlığı