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https://tr.sputniknews.com/20211204/turkiye-guven-huzur-uygulamasi-92-kisi-gozaltina-alindi-1051439790.html
'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı
'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 92 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
operasyon
polis
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuna ilişkin verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 933 aranan şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu, 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı, 678 araç trafikten men edildi."
https://tr.sputniknews.com/20211024/turkiye-guven-huzur-ve-vale-uygulamasinda-aranan-813-kisi-yakalandi-1050125448.html
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türkiye, operasyon, polis, içişleri bakanlığı

'Türkiye Güven Huzur' uygulaması: 92 kişi gözaltına alındı

11:11 04.12.2021
© AA / Güven Yılmaz Türkiye Güven Huzur uygulaması
Türkiye Güven Huzur uygulaması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© AA / Güven Yılmaz
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 92 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 'Türkiye Güven Huzur' operasyonuna ilişkin verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"81 ilde gerçekleştirilen 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 933 aranan şahıs yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere toplam 22 kayıp şahıs bulundu, 401 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 92 şahıs gözaltına alındı, 678 araç trafikten men edildi."
'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
TÜRKİYE
'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı
24 Ekim, 13:21
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