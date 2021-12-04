https://tr.sputniknews.com/20211204/turkiyede-ekonomiye-iliskin-alinan-kararlar-cin-ekonomisinde-elde-edilen-sonuclari-verir-mi-1051434193.html

Türkiye'de ekonomiye ilişkin alınan kararlar Çin ekonomisinde elde edilen sonuçları verir mi?

Türkiye'de ekonomiye ilişkin alınan kararlar Çin ekonomisinde elde edilen sonuçları verir mi?

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2021-12-04T00:57+0300

2021-12-04T00:57+0300

2021-12-04T00:57+0300

görüş

çin

türkiye

ekonomi

dmitriy hudyakov

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Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Doğu ve Afrika Çalışmaları Eğitim Programları Başkanı Dmitriy Hudyakov, temel coğrafi ve kültürel farklılıklar nedeniyle Türkiye ekonomisinin Çin modeline göre gelişmesinin prensipte mümkün olmadığını kaydetti.Sputnik'e demecinde Türkiye ve Çin’in tamamen farklı ülkeler olduğunu kaydeden Hudyakov, ülkelerin coğrafi koşullar, jeostratejik özellikler ve kültürel altyapı açısından birbirlerinden farklı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla Türkiye için Çin modelinin mümkün olup olmadığı sorusuna kesinlikle 'hayır' diyorum. Bence Türkiye, kendine özgü yolunu izliyor ve izlemeye devam edecek. Belki de Çin ekonomik modelinden bir şeyler ödünç alınıyor olabilir, Türk üretimini daha fazla ihracata yönelik hale getirmek için bir şeyler yapılıyor olabilir, ama bunlar, Türk ekonomisini tamamen Çin modeli ekonomiye dönüştürmeyecek" yorumunu yaptı.İki ülkenin, ekonomi ve siyaset açısından da kesinlikle kıyaslanamaz olduğunu vurgulayan uzman, "Genel olarak Türkiye’de her şey farklı, ekonomik sistem ve ekonomik yapı farklı, siyasi sistem farklı, sosyal ilişkiler farklı. Genel olarak Çin’le kıyaslandığında Türkiye, mecazi anlamda, tamamen farklı bir gezegen. Bu iki ülke kesinlikle birbiriyle kıyaslanamaz. İki ekonomiyi, geleceği açısından karşılaştırmak neredeyse imkansız" ifadelerini kullandı.Sadece coğrafi olarak yakın ülkeleri karşılaştırmanın doğru olduğunu belirten Hudyayev, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20211130/rus-uzman-abd-bagimsiz-turkiyeyi-bagimli-yunanistan-ile-degistiriyor-1051308964.html

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çin, türkiye, ekonomi, dmitriy hudyakov