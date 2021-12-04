https://tr.sputniknews.com/20211204/turkiyenin-rusya-buyukelcisinden-isbirliginin-gelistirilmesi-icin-ulyanovsk-bolgesine-ziyaret-1051446766.html
Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi'nden işbirliğinin geliştirilmesi için Ulyanovsk bölgesine ziyaret
Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi'nden işbirliğinin geliştirilmesi için Ulyanovsk bölgesine ziyaret
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde faaliyet yürüten Türk şirketleri ve eğitim merkezlerini ziyaret etti. 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T17:26+0300
2021-12-04T17:26+0300
2021-12-04T17:28+0300
dünya
rusya
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ticaret
büyükelçi
ulyanovsk
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Ulyanovsk Bölge Valiliği’nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Ulyanovsk Bölgesi Valisi Aleksey Russkih ile Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri ve eğitim merkezlerini ziyaret ederek bir dizi toplantı gerçekleştirdi.Ulyanovsk Valisi Russkih, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak, bölgede iş yapan Türk şirketlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.Russkih, "Ulyanovsk bölgesi, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip. Bu yıl Türk ortaklarla ticaret hacminde olumlu bir dinamik görüyoruz. Sadece Ulyanovsk mallarının yılın dokuz ayında Türkiye'ye ihracatı 2.5 kat arttı. Ağırlıklı olarak otomobil parçaları, yakıt ve ısı yalıtım malzemeleri ihraç ediyoruz. Türk şirketleri Ulyanovsk bölgesinde üç büyük sanayi projesi yürütüyor, otomobil koltukları üreten Martur şirketi de bunlardan biri. Mevcut projeleri desteklemeye hazırız. Ayrıca, daha fazla işbirliğine açığız" dedi.Bölgede 6 yıldır faaliyet gösteren Martur şirketinin en önemli müşterinin Moskova'daki Renault fabrikaları ve Togliatti'deki AvtoVAZ olduğu belirtilerek şirketin 175 kişiyi istihdam ettiği kaydedildi.Öte yandan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Samsar Ulyanovsk Sanayi ve Girişimciliği Geliştirme Merkezini ziyaret ederek, Türkiye’yle iş yapmak isteyen Rus iş adamlarını, özellikle ilgi duydukları Türk tekstil, mobilya, oto sanayii ve lojistik sektörü hakkında bilgilendirmiş. Türk girişimcilerimizin bu bölgeye yatırım yapmaları halinde yararlanabilecekleri destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Türk-Rus ticaretinin 100 milyar dolar hedefine ulaşması mevcut işbirliğimizin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir" ifadelerine yer verdi.
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Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi'nden işbirliğinin geliştirilmesi için Ulyanovsk bölgesine ziyaret
17:26 04.12.2021 (güncellendi: 17:28 04.12.2021)
Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde faaliyet yürüten Türk şirketleri ve eğitim merkezlerini ziyaret etti.
Ulyanovsk Bölge Valiliği’nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Ulyanovsk Bölgesi Valisi Aleksey Russkih ile Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri ve eğitim merkezlerini ziyaret ederek bir dizi toplantı gerçekleştirdi.
Ulyanovsk Valisi Russkih, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak, bölgede iş yapan Türk şirketlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Russkih, "Ulyanovsk bölgesi, Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyele sahip. Bu yıl Türk ortaklarla ticaret hacminde olumlu bir dinamik görüyoruz. Sadece Ulyanovsk mallarının yılın dokuz ayında Türkiye'ye ihracatı 2.5 kat arttı. Ağırlıklı olarak otomobil parçaları, yakıt ve ısı yalıtım malzemeleri ihraç ediyoruz. Türk şirketleri Ulyanovsk bölgesinde üç büyük sanayi projesi yürütüyor, otomobil koltukları üreten Martur şirketi de bunlardan biri. Mevcut projeleri desteklemeye hazırız. Ayrıca, daha fazla işbirliğine açığız" dedi.
Bölgede 6 yıldır faaliyet gösteren Martur şirketinin en önemli müşterinin Moskova'daki Renault fabrikaları ve Togliatti'deki AvtoVAZ olduğu belirtilerek şirketin 175 kişiyi istihdam ettiği kaydedildi.
Öte yandan Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Samsar Ulyanovsk Sanayi ve Girişimciliği Geliştirme Merkezini ziyaret ederek, Türkiye’yle iş yapmak isteyen Rus iş adamlarını, özellikle ilgi duydukları Türk tekstil, mobilya, oto sanayii ve lojistik sektörü hakkında bilgilendirmiş. Türk girişimcilerimizin bu bölgeye yatırım yapmaları halinde yararlanabilecekleri destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Türk-Rus ticaretinin 100 milyar dolar hedefine ulaşması mevcut işbirliğimizin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizmiştir" ifadelerine yer verdi.