https://tr.sputniknews.com/20211204/yunanistanda-ortodoks-bir-din-adami-papa-francisi-protesto-etti-dinin-yolundan-cikmissin-1051451672.html

Yunanistan'da Ortodoks bir din adamı Papa Francis'i protesto etti: 'Dinin yolundan çıkmışsın'

Yunanistan'da Ortodoks bir din adamı Papa Francis'i protesto etti: 'Dinin yolundan çıkmışsın'

Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'i, Yunanistan ziyaretinin ilk gününde, kendisine yaklaşan bir din adamı "Papa, dinin yolundan çıkmışsın" diyerek protesto... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T22:15+0300

2021-12-04T22:15+0300

2021-12-04T22:15+0300

dünya

yunanistan

protesto

papa francis

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Atina Başpiskoposluğunu ziyareti sırasında Papa Francis'i protesto eden kişi, polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.Yunan basınında yer alan haberlere göre, Papa Francis'i ağır sözlerle protesto eden kişi Ortodoks kilisesi mensubuydu ve bir Ortodoks rahip olarak, Katolik dünyasının lideri Papa Franciscus'un Yunanistan ziyaretinden rahatsızlık duymuştu.Kilise 1054 yılında Doğu ve Batı Kilisesi olarak ikiye ayrılmış, o tarihten itibaren iki kilise arasındaki ayrım ve anlaşmazlık asırlar boyu devam etmişti.Yunanistan'a 3 günlük ziyarette bulunan Papa Francis, Başpiskoposluk ziyareti öncesinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

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yunanistan, protesto, papa francis