https://tr.sputniknews.com/20211204/zaharovadan-rusyayi-saldirganlikla-suclayan-blinkene-yanit-1051432888.html

Zaharova’dan, Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan Blinken’e yanıt

Zaharova’dan, Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan Blinken’e yanıt

Rusya’nın saldırganlıkla suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in açıklamasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası hukuku ihlal... 04.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-04T00:04+0300

2021-12-04T00:04+0300

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dünya

rusya

mariya zaharova

antony blinken

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, son yıllarda tek saldırganlığın Rusya’dan kaynaklandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye, Libya, Irak, Yugoslavya, ABD liderliğindeki NATO’nun açık silahlı saldırganlığı. Ukrayna da ABD’nin NATO ve Avrupa Birliği’yle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir” diye yazdı.Küba, Venezüella, Nikaragua ve Belarus’ta, ABD ve NATO ülkeleri tarafından gerçekleştirilen hibrit savaşı unsurlarının kullanıldığı darbe girişimlerinin olduğunu kaydeden Zaharova, şu yorumda bulundu:

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rusya, mariya zaharova, antony blinken