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Zaharova’dan, Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan Blinken’e yanıt
Zaharova’dan, Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan Blinken’e yanıt
Rusya’nın saldırganlıkla suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in açıklamasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası hukuku ihlal... 04.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-04T00:04+0300
2021-12-04T00:04+0300
dünya
rusya
mariya zaharova
antony blinken
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, son yıllarda tek saldırganlığın Rusya’dan kaynaklandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye, Libya, Irak, Yugoslavya, ABD liderliğindeki NATO’nun açık silahlı saldırganlığı. Ukrayna da ABD’nin NATO ve Avrupa Birliği’yle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir” diye yazdı.Küba, Venezüella, Nikaragua ve Belarus’ta, ABD ve NATO ülkeleri tarafından gerçekleştirilen hibrit savaşı unsurlarının kullanıldığı darbe girişimlerinin olduğunu kaydeden Zaharova, şu yorumda bulundu:
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Zaharova’dan, Rusya’yı saldırganlıkla suçlayan Blinken’e yanıt

00:04 04.12.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2021
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı
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Rusya’nın saldırganlıkla suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in açıklamasını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, uluslararası hukuku ihlal eden ülke arayan ABD’nin önce kendinden başlaması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, son yıllarda tek saldırganlığın Rusya’dan kaynaklandığı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Suriye, Libya, Irak, Yugoslavya, ABD liderliğindeki NATO’nun açık silahlı saldırganlığı. Ukrayna da ABD’nin NATO ve Avrupa Birliği’yle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir” diye yazdı.
Küba, Venezüella, Nikaragua ve Belarus’ta, ABD ve NATO ülkeleri tarafından gerçekleştirilen hibrit savaşı unsurlarının kullanıldığı darbe girişimlerinin olduğunu kaydeden Zaharova, şu yorumda bulundu:
“Bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale ve siyasi gündemini değiştirmeyi amaçlayan yüzlerce özel operasyon NATO’nun rutini haline geldi. Yani ABD Dışişleri Bakanı’nın bu tür açıklamaları, Washington’un düzenlediği ‘demokrasi zirvesi’ için ideolojik zemin hazırlamaya yönelik başarısız girişimden başka bir şey değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuku ihlal eden saldırganları aramaya karar verdiyse bu sürece aynanın önünde durarak başlamalı.”
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