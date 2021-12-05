Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211205/adelein-yeni-albumu-tedarik-krizini-nasil-etkiledi-1051462745.html
Adele'in yeni albümü tedarik krizini nasıl etkiledi?
Adele'in yeni albümü tedarik krizini nasıl etkiledi?
İngiliz sanatçı Adele, 30 adlı albümüyle 6 yıl sonra sevenlerine yeni şarkılarıyla seslendi. Albümün plak satışlarının da ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T17:46+0300
2021-12-05T18:29+0300
yaşam
adele
kriz
tedarik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103104/72/1031047244_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3d29296a7038f775f8692840d17efe78.jpg
Dünya çapında yaşanan tedarik zinciri krizi, enflasyonu global bir sorun haline getirmeye yetiyor. Enflasyonu tetikleyen durumlardan biri de arz noktasında yaşanan sıkıntı. Çip krizi gibi tedarik krizlerinin yanında bir de Adele krizi gündeme geldi.Haber Global'den Metin Aktaşoğlu'nun haberine göre, Adele ve yeni albümü 30, arz sorununun farklı bir boyutunu ortaya çıkardı. Dünya çapında müzikseverler 30 adlı albüme büyük ilgi gösterirken sanatçının 6 yıl aradan sonra çıkardığı ilk albüm elbette çok çok büyük oranda dijital ortamdan dinleyicileriyle buluştu.Fakat bilindiği üzere albümler hala plak formatında satılıyor. Yeni plaklar, hazırlanan özel kartonetleriyle daha çok koleksiyonerlere hitap ederken Adele'in de yeni albümüyle böyle bir dönemde ciddi fiziksel satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.Bu noktada gelen haberler, Sony Music'in 500 bin plak siparişi verdiği yönünde. Böylesi bir talep, zaten çok kısıtlı miktarda üretim yapabilen ve arza yanıt verebilen üreticileri sıkıştırmış durumda. Üreticiler hem Adele'in albümünü yetiştirmekte zorlanıyor hem de böylece başka sanatçılar üretimde kendilerine yer bulamıyorlar.Adele'in albümü üretimde öyle bir yer kaplıyor ki başka bir sanatçının plağının piyasaya arz edilecek miktarda basılması neredeyse imkansız oluyor. New York merkezli ATO Records'un Satış Müdürü Mike Quinn “Bütün büyük sanatçıların plakları her geçen gün daha fazla satılmaya devam ediyor ve hepsi bir araya gelince fabrikalar tıkanıyor” ifadelerini kullanmakta.Plaklar 2010'ların başından beri yükselişte: 'Yeniden diriliyor'Plaklar pandemi döneminde insanların eve girmesiyle yeniden popüler oldu. Zaten 2010'ların başından beri plaklar; nostalji tutkusunu tetiklemiş ve ayrıca güçlü amfiler, hoparlörler ve çok iyi plakçalarlardan oluşan ses sistemleri kurmayı da yeniden popüler hale getirmişti.Müziğin taşınmasına aranan çözümlerin sonucu olarak vardığımız nokta olan ve artık standartlaşan müziği dijital yollardan dinleme deneyimi; pandemi sürecinde bazıları için analogu hatırlamak anlamına geldi.Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'ne (RIAA) göre plak satış rakamları, 2019'dan 2020'ye kadar yüzde 28,7 artarak 626 milyon dolara ulaştı. 2020 aynı zamanda 1980'lerden bu yana toplam gelirde plakların CD'leri aştığı ilk yıl oldu. Plak ile dijital arasında kalan ara formların en uzun soluklusu CD'ler yavaş yavaş plakların dahi geri planına düşüyor.Plak üreticisi Memphis Records'un kurucu ortağı ve CEO'su Brandon Seavers, “Vinyl, muhtemelen 2007, 2008'den bu yana karanlık çağlardan fırladı veya yeniden diriliyor” diyor ve yükselişin pandemiyle tetiklendiğinin altını çiziyor.Endüstri bir süredir gecikmeler ve aksiliklerle karşı karşıyaydıElbette Adele yaşanan krizin sorumlusu değil. 30 ortada yokken bile endüstri bir süredir gecikmeler ve aksiliklerle karşı karşıyaydı. Buna rağmen Adele'in de konuya dair söyleyecek sözleri var. Adele, BBC Radio'ya verdiği röportajda albümün çıkış tarihi ile ilgili olarak yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi ve CD'ler ile plakların üretilebilmesi için 30'un çıkış tarihinin tam 6 ay önce net bir şekilde belirlendiğini ifade ediyordu. Adele bu zorunluluğa dair şunu söylüyor:Üretenler ise talebe ayak uydurmakta zorlanıyorlar.Brandon Seavers burada ABD'nin büyük marketlerinin de arz krizini tetiklediğini söylüyor ancak bu tamamen olumsuz bir durum değil. Target ve Walmart gibi mağazalar 2018'de plak satışlarının yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Şimdi bu oran yüzde 13'e yükseldi.Pandeminin patlattığı trend ayrıca inanılmaz rakamı da ortaya koyuyor. Billboard, dünya çapındaki tesislerin yılda 160 milyon adet plak üretebileceğini ancak talebin 320 ile 400 milyon adet arasında olduğunu söylüyor.Haliyle evet, Adele'in 500 bin adetlik talebi böylesi bir arz talep dengesizliğinde sorunun kendisi değil. Ancak yakın geçmişe kadar klasiklerin, toplama albümlerin ve günümüz sanatçılarının özel albüm edisyonlarının ötesine geçemeyen üreticiler, tüm bu talebe yeni albümlerin de eklenmesiyle kendisini krizin içinde buldu.Krizin asıl önemli ayağı ise turnede konser alanlarına satacak plak yığamamak. Tüm çaba da bunun yaşanmaması için. “Talep devam edecek mi?” ve “Nostalji trendi devam eder mi?” soruları ise üreticilerin plak üretimine yatırım yapıp yapmamasını etkileyecek. Bunu da zaman gösterecek.
https://tr.sputniknews.com/20211130/abdde-tedarik-zincirindeki-aksamalara-iliskin-sorusturma-baslatildi-1051275685.html
https://tr.sputniknews.com/20211125/abdli-secmenler-tedarik-zinciri-sikintisindan-bideni-ve-kongreyi-sorumlu-tuttu-1051128811.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103104/72/1031047244_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_16fd1b94eba6a3e4d537e23be179451d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adele, kriz, tedarik

Adele'in yeni albümü tedarik krizini nasıl etkiledi?

17:46 05.12.2021 (güncellendi: 18:29 05.12.2021)
© AP Photo / Joel RyanOnlar en zengin genç ünlüler
Onlar en zengin genç ünlüler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AP Photo / Joel Ryan
Abone ol
İngiliz sanatçı Adele, 30 adlı albümüyle 6 yıl sonra sevenlerine yeni şarkılarıyla seslendi. Albümün plak satışlarının da ciddi rakamlara ulaşması bekleniyor. Sony Music 500 bin kopya plak talebinde bulunurken zaten sıkıntıda olan üretim iyice kilitlendi.
Dünya çapında yaşanan tedarik zinciri krizi, enflasyonu global bir sorun haline getirmeye yetiyor. Enflasyonu tetikleyen durumlardan biri de arz noktasında yaşanan sıkıntı. Çip krizi gibi tedarik krizlerinin yanında bir de Adele krizi gündeme geldi.
Haber Global'den Metin Aktaşoğlu'nun haberine göre, Adele ve yeni albümü 30, arz sorununun farklı bir boyutunu ortaya çıkardı. Dünya çapında müzikseverler 30 adlı albüme büyük ilgi gösterirken sanatçının 6 yıl aradan sonra çıkardığı ilk albüm elbette çok çok büyük oranda dijital ortamdan dinleyicileriyle buluştu.
Fakat bilindiği üzere albümler hala plak formatında satılıyor. Yeni plaklar, hazırlanan özel kartonetleriyle daha çok koleksiyonerlere hitap ederken Adele'in de yeni albümüyle böyle bir dönemde ciddi fiziksel satış rakamlarına ulaşması bekleniyor.
Bu noktada gelen haberler, Sony Music'in 500 bin plak siparişi verdiği yönünde. Böylesi bir talep, zaten çok kısıtlı miktarda üretim yapabilen ve arza yanıt verebilen üreticileri sıkıştırmış durumda. Üreticiler hem Adele'in albümünü yetiştirmekte zorlanıyor hem de böylece başka sanatçılar üretimde kendilerine yer bulamıyorlar.
Adele'in albümü üretimde öyle bir yer kaplıyor ki başka bir sanatçının plağının piyasaya arz edilecek miktarda basılması neredeyse imkansız oluyor. New York merkezli ATO Records'un Satış Müdürü Mike Quinn “Bütün büyük sanatçıların plakları her geçen gün daha fazla satılmaya devam ediyor ve hepsi bir araya gelince fabrikalar tıkanıyor” ifadelerini kullanmakta.

Plaklar 2010'ların başından beri yükselişte: 'Yeniden diriliyor'

Plaklar pandemi döneminde insanların eve girmesiyle yeniden popüler oldu. Zaten 2010'ların başından beri plaklar; nostalji tutkusunu tetiklemiş ve ayrıca güçlü amfiler, hoparlörler ve çok iyi plakçalarlardan oluşan ses sistemleri kurmayı da yeniden popüler hale getirmişti.
Müziğin taşınmasına aranan çözümlerin sonucu olarak vardığımız nokta olan ve artık standartlaşan müziği dijital yollardan dinleme deneyimi; pandemi sürecinde bazıları için analogu hatırlamak anlamına geldi.
Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'ne (RIAA) göre plak satış rakamları, 2019'dan 2020'ye kadar yüzde 28,7 artarak 626 milyon dolara ulaştı. 2020 aynı zamanda 1980'lerden bu yana toplam gelirde plakların CD'leri aştığı ilk yıl oldu. Plak ile dijital arasında kalan ara formların en uzun soluklusu CD'ler yavaş yavaş plakların dahi geri planına düşüyor.
Plak üreticisi Memphis Records'un kurucu ortağı ve CEO'su Brandon Seavers, “Vinyl, muhtemelen 2007, 2008'den bu yana karanlık çağlardan fırladı veya yeniden diriliyor” diyor ve yükselişin pandemiyle tetiklendiğinin altını çiziyor.
ABD - Market - alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
DÜNYA
ABD'de tedarik zincirindeki aksamalara ilişkin soruşturma başlatıldı
30 Kasım, 07:14

Endüstri bir süredir gecikmeler ve aksiliklerle karşı karşıyaydı

Elbette Adele yaşanan krizin sorumlusu değil. 30 ortada yokken bile endüstri bir süredir gecikmeler ve aksiliklerle karşı karşıyaydı. Buna rağmen Adele'in de konuya dair söyleyecek sözleri var. Adele, BBC Radio'ya verdiği röportajda albümün çıkış tarihi ile ilgili olarak yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi ve CD'ler ile plakların üretilebilmesi için 30'un çıkış tarihinin tam 6 ay önce net bir şekilde belirlendiğini ifade ediyordu. Adele bu zorunluluğa dair şunu söylüyor:
“Covid'den önce bile o kadar çok CD ve plak fabrikası kapanmış ki artık kimse üretim yapmıyor.”
Üretenler ise talebe ayak uydurmakta zorlanıyorlar.
Brandon Seavers burada ABD'nin büyük marketlerinin de arz krizini tetiklediğini söylüyor ancak bu tamamen olumsuz bir durum değil. Target ve Walmart gibi mağazalar 2018'de plak satışlarının yüzde 4'ünü oluşturuyordu. Şimdi bu oran yüzde 13'e yükseldi.
Pandeminin patlattığı trend ayrıca inanılmaz rakamı da ortaya koyuyor. Billboard, dünya çapındaki tesislerin yılda 160 milyon adet plak üretebileceğini ancak talebin 320 ile 400 milyon adet arasında olduğunu söylüyor.
Haliyle evet, Adele'in 500 bin adetlik talebi böylesi bir arz talep dengesizliğinde sorunun kendisi değil. Ancak yakın geçmişe kadar klasiklerin, toplama albümlerin ve günümüz sanatçılarının özel albüm edisyonlarının ötesine geçemeyen üreticiler, tüm bu talebe yeni albümlerin de eklenmesiyle kendisini krizin içinde buldu.
Krizin asıl önemli ayağı ise turnede konser alanlarına satacak plak yığamamak. Tüm çaba da bunun yaşanmaması için. “Talep devam edecek mi?” ve “Nostalji trendi devam eder mi?” soruları ise üreticilerin plak üretimine yatırım yapıp yapmamasını etkileyecek. Bunu da zaman gösterecek.
konteyner - tedarik zinciri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
ABD'li seçmenler, tedarik zinciri sıkıntısından Biden'ı ve Kongre'yi sorumlu tuttu
25 Kasım, 05:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:03Paramotor tekneye düştü: Pilotu hayatını kaybetti
18:48Rus Dışişleri’nden Karadeniz’de NATO uçağının neden olduğu olaya ilişkin açıklama
18:42AK Partili Zenbilci: Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak
18:33Dünya Müslüman Alimler Birliği, 'eşcinselliğin kabul edilmesi yönündeki baskılara' tepki gösterdi
18:31Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi
18:19Senegal'de ilk kez Omikron varyantı tespit edildi
18:10BBP Genel Başkanı Destici: Bir sloganları var, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, bu palavradır
17:55Eşinin kazara vurduğu iddia edilen hamile kadın yaralandı
17:54İlber Ortaylı'dan DW Türkçe’ye ‘Çerkes’ tepkisi
17:46Adele'in yeni albümü tedarik krizini nasıl etkiledi?
17:33Türkiye Barolar Birliği’nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi: Yeni başkan Erinç Sağkan
17:31Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle yarınki seferler iptal edildi
17:24Palandöken'de kayak sezonu açıldı
17:22Ankara'da doğalgaz borusu patladı
17:14Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
16:58Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor
16:50Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız
16:28MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak
16:20İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
16:14Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı