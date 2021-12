https://tr.sputniknews.com/20211205/ak-partili-zenbilci-erken-secimler-degil-tam-tersine-zamaninda-yapilan-secimler-olacak-1051463967.html

AK Partili Zenbilci: Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak

AK Partili Zenbilci: Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, gündemlerinde erken seçimin olmadığını söyledi. Zembilci, "Artık... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T18:42+0300

2021-12-05T18:42+0300

2021-12-05T18:42+0300

politika

ak parti

türkiye

erken seçim

muhalefet

ahmet zenbilci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051463942_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_d2f1edcba9e5dcbf119c713a65e96a7c.jpg

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' teması ile Edirne'de düzenlenen ve 2 gün süren 'Teşkilat Akademisi' eğitim programı sona erdi. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Zenbilci, gündemlerinde erken seçim konusunun olmadığını söyledi. Hedeflerinin dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'deki yansımasından ülkeyi bir an önce kurtarmak olduğunu belirten Zenbilci, muhalefetin de her şeyin zamanında yapılmasına alışması gerektiğini dile getirdi.‘2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz’Teşkilat akademilerinin amacının, teşkilat mensupları arasındaki motivasyonu artırıp, çalışma azimlerini hızlandırmak olduğunu söyleyen Zenbilci, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla başlayan bu organizasyon önce genel merkezimizde liderlikle başladı, buna il başkanlarımız katıldı ve Cumhurbaşkanı'mızın açılış dersiyle başladı. Bu konuda yetkin diğer genel merkez yöneticilerimiz ve ilgili akademisyenlerimizin katıldığı bir program oldu. Daha sonra 81 ile bunu yönlendirdik ve şu anda 60'a yakın ilimizde bu ders çalışması tamamlanmış bulunmakta. Dersle ilgili daha çok teşkilat içi eğitim olarak baktığımızda, partimizin önce teşkilat el kitabı adı altında teşkilatımızın disiplinlerini, çalışma metotlarını teşkilat mensubu kardeşlerimize bir kez daha hatırlatıyoruz. Daha sonra siyaset, liderlik ve 'ak belediyecilik' üzerine belediyelerimizin yaptığı diğer hizmetlerle birlikte hükümetimizin yaptığı hizmetleri tekrar teşkilat mensuplarımıza anlatarak 2023 seçimlerinde daha diri, heyecanlı bir seçimi elde etmeyi arzu ediyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımız başladı. 60 ili tamamladık. Geriye kalan illerimizi de bu ayın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.‘Artık Türkiye buna alışacak, muhalefet de alışacak, bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar’Muhalefetin erken seçim talepleri için de konuşan Zenbilci, "Muhalefetin genel temel argümanı budur. Sürekli seçim ister, istemesi de doğaldır. Bu anlamda herhangi bir şey söylemiyorum. Önemli olan muhalefetin bu isteğinden ziyade insanımızın ihtiyaçları nedir? Ne yapılmalı? Bugün dünya çapında yaşanan ekonomik krizin ülkemize yansımalarından bir an evvel kurtarmaktır. Artık Türkiye buna alışacak. Muhalefet de alışacak. Bir şeyi zamanında yapmaya alışacaklar. Erken seçimler değil, tam tersine zamanında yapılan seçimler olacak. Muhalefetin, Millet İttifakı'nın böyle bir çalışması olduğunu gözlemliyoruz ama bizim gündemimizde böyle bir erken seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli de defalarca bunu açıkladılar. 2023 Haziran'da seçimlerimizi yapacağız. Bütün bölgelerde teşkilatımızın seçimlere hazır hale gelmesi için, bu eğitim programlarımıza devam ediyoruz. Bizim gündemimizde seçim yok" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ak parti, türkiye, erken seçim, muhalefet, ahmet zenbilci