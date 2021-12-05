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https://tr.sputniknews.com/20211205/al-arabiya-suriyede-tanf-yakinlarindaki-abd-ussune-saldiri-duzenlendi-1051459629.html
Al Arabiya: Suriye'de Tanf yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Al Arabiya: Suriye'de Tanf yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Al Arabiya televizyonu, Suriye'de Tanf yakınlarında bulunan, ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri üssün saldırıya uğradığını duyurdu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T14:19+0300
2021-12-05T14:19+0300
2021-12-05T14:19+0300
dünya
suriye
saldırı
askeri üs
tanf
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Al Arabiya'nın haberine göre, Irak sınırı yakınındaki Humus vilayetine bağlı Tanf kentindeki üssün bulunduğu bölgeye birkaç atış yapıldı.Suriye televizyonları, üssün içinde birkaç patlama sesi duyulduğunu belirtti.Olay sonucunda ölü ve yaralı, maddi hasar olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.Ekim sonunda Tanf üssüne füze saldırısı düzenlenmiş ve üs, İHA'larla hedef alınmıştı. ABD tarafından doğrulanan saldırılar sonucunda sadece maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.
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suriye, saldırı, askeri üs, tanf
Al Arabiya: Suriye'de Tanf yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Al Arabiya televizyonu, Suriye'de Tanf yakınlarında bulunan, ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri üssün saldırıya uğradığını duyurdu.
Al Arabiya'nın haberine göre,
Irak sınırı yakınındaki Humus vilayetine bağlı Tanf kentindeki üssün bulunduğu bölgeye birkaç atış yapıldı. Suriye televizyonları, üssün içinde birkaç patlama sesi duyulduğunu belirtti. Olay sonucunda ölü ve yaralı, maddi hasar olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ekim sonunda Tanf üssüne füze saldırısı düzenlenmiş ve üs, İHA'larla hedef alınmıştı. ABD tarafından doğrulanan saldırılar sonucunda sadece maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.