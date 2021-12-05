https://tr.sputniknews.com/20211205/al-arabiya-suriyede-tanf-yakinlarindaki-abd-ussune-saldiri-duzenlendi-1051459629.html

Al Arabiya: Suriye'de Tanf yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Al Arabiya: Suriye'de Tanf yakınlarındaki ABD üssüne saldırı düzenlendi

Al Arabiya televizyonu, Suriye'de Tanf yakınlarında bulunan, ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri üssün saldırıya uğradığını duyurdu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T14:19+0300

2021-12-05T14:19+0300

2021-12-05T14:19+0300

dünya

suriye

saldırı

askeri üs

tanf

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Al Arabiya'nın haberine göre, Irak sınırı yakınındaki Humus vilayetine bağlı Tanf kentindeki üssün bulunduğu bölgeye birkaç atış yapıldı.Suriye televizyonları, üssün içinde birkaç patlama sesi duyulduğunu belirtti.Olay sonucunda ölü ve yaralı, maddi hasar olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.Ekim sonunda Tanf üssüne füze saldırısı düzenlenmiş ve üs, İHA'larla hedef alınmıştı. ABD tarafından doğrulanan saldırılar sonucunda sadece maddi hasar oluştuğu açıklanmıştı.

suriye

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2021

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suriye, saldırı, askeri üs, tanf