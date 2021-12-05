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https://tr.sputniknews.com/20211205/almanyada-otobanda-kamyonla-ucak-carpisti-1051458853.html
Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı
Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı
Fransa'dan kalkan tek motorlu bir uçak arıza yapınca Almanya'da otobana acil iniş yaptı. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T13:45+0300
2021-12-05T13:45+0300
2021-12-05T13:45+0300
dünya
uçak
otoban
kamyon
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Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı. Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.
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uçak, otoban, kamyon
Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı
Fransa'dan kalkan tek motorlu bir uçak arıza yapınca Almanya'da otobana acil iniş yaptı. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Fransa'dan,
Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı.
Uçağın pilotu acil iniş için
100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazada pilot
hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.