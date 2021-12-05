https://tr.sputniknews.com/20211205/almanyada-otobanda-kamyonla-ucak-carpisti-1051458853.html

Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı

Almanya'da otobanda kamyonla uçak çarpıştı

Fransa'dan kalkan tek motorlu bir uçak arıza yapınca Almanya'da otobana acil iniş yaptı. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T13:45+0300

2021-12-05T13:45+0300

2021-12-05T13:45+0300

dünya

uçak

otoban

kamyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051458828_28:0:695:375_1920x0_80_0_0_7da891b14b868e318a5a235f761c7de3.png

Fransa'dan, Almanya'ya uçan tek motorlu bir uçak yolculuk sırasında arıza yaptı. Uçağın pilotu acil iniş için 100 metre yüksekliğindeki bir otoban köprüsünü gözüne kestirdi. Köprüye iniş yapan uçak o sırada karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada pilot hafif şekilde yaralanırken, kamyon sürücüsü ise yara almadan atlattı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uçak, otoban, kamyon