Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211205/ankarada-dogalgaz-borusu-patladi-1051462298.html
Ankara'da doğalgaz borusu patladı
Ankara'da doğalgaz borusu patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı bir patlama yaşandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T17:22+0300
2021-12-05T17:22+0300
2021-12-05T17:22+0300
türkiye
ankara
doğalgaz
sincan
patlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051462273_0:45:729:455_1920x0_80_0_0_67ba8a74cc34f58f3787d962ae3eac1c.jpg
Sincan'da bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken, güvenlik güçleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.
türkiye
ankara
sincan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051462273_30:0:697:500_1920x0_80_0_0_914f31ff33205fbffe132c47df0f9a10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, doğalgaz, sincan, patlama
Ankara'da doğalgaz borusu patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı bir patlama yaşandı.
Sincan'da bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.
Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken, güvenlik güçleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.