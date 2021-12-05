https://tr.sputniknews.com/20211205/ankarada-dogalgaz-borusu-patladi-1051462298.html

Ankara'da doğalgaz borusu patladı

Ankara'da doğalgaz borusu patladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı bir patlama yaşandı. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T17:22+0300

2021-12-05T17:22+0300

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türkiye

ankara

doğalgaz

sincan

patlama

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Sincan'da bulunan Lale Meydanı'nda doğalgaz borusundan kaynaklı olduğu öğrenilen bir patlama meydana geldi.Şans eseri olay yerinde kimsenin olmaması sonucu ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme işlemlerine başlarken, güvenlik güçleri ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

türkiye

ankara

sincan

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ankara, doğalgaz, sincan, patlama