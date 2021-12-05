https://tr.sputniknews.com/20211205/babasini-sirtindan-bicaklayarak-oldurdu-1051460808.html

Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T15:34+0300

2021-12-05T15:34+0300

2021-12-05T15:34+0300

türkiye

istanbul

tutuklama

bıçaklama

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İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı, geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti.Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı’nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

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istanbul, tutuklama, bıçaklama