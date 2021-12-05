Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211205/babasini-sirtindan-bicaklayarak-oldurdu-1051460808.html
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T15:34+0300
2021-12-05T15:34+0300
türkiye
istanbul
tutuklama
bıçaklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051460783_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_c7f1978da26b54470a9d9ddc3c34561c.jpg
İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı, geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti.Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı’nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051460783_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_a6343b381fafc7eccc1f41dbdd0aa17a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, tutuklama, bıçaklama

Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü

15:34 05.12.2021
© DHABabasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© DHA
Abone ol
Ümraniye'de yaşayan 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen Cansel Dilara Kınalı ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Ümraniye’de meydana gelen olayda, iddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı, geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti.
Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı’yı yakalayarak gözaltına aldı. ‘Kasten öldürme’ suçundan Kartal Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı’nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:22Ankara'da doğalgaz borusu patladı
17:14Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantı görüldü
16:58Lavrov: Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarına uymaya zorlanması gerekiyor
16:50Kılıçdaroğlu: Dünyaya ilham veren bu güçlü adımı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız
16:28MHP, ‘Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’ kuracak
16:20İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
16:14Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı
16:05Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri ataşesine protesto notası verdi
16:02Nagehan Alçı: Aşıyı teşvik etmek istiyorsanız kapalı mekanlara aşı zorunluluğu getirin
15:54Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı 78 milyar dolara ulaştı
15:49Binali Yıldırım: AK Parti’nin kaderi ile Türkiye’nin kaderi beraber
15:40AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadınlar için mücadele etmeye devam edeceğiz
15:34Babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü
15:31AK Partili Akbaşoğlu: Parlamenter sisteme dönmek en büyük gericiliktir
15:24Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinde incelemelerde bulunuyor
15:11Bilim Kurulu Üyesi Şener'den ‘Omikron’ açıklaması: 'Mevsimsel bir hastalığa dönüşüyor olabilir’
15:00Suudi Arabistan, Sputnik V aşısı olan kişileri ülkeye kabul etme kararı aldı
14:53Savunma Sanayii Başkanı Demir’den S-400 açıklaması: ‘İşbirliği konularında adımlar atıldı’
14:50Eşinin masaya koyduğu çamaşır suyunu su zannedip içti: Yoğun bakıma alındı
14:33Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e geldi