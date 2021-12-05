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Bakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
Bakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T22:02+0300
2021-12-05T22:02+0300
savunma
türkiye
katar
hulusi akar
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Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde birlikteki hazırlıkları yerinde inceleyen Bakan Akar, Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.Daha sonra Mehmetçiğe hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.Özel olarak seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, şunları söyledi:Birlikte çalışabilmek için hem Katar hem de Türkiye'de yapılan müşterek tatbikatların önemine değinen Akar, şöyle konuştu:Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada üstün bir gayretle çalışarak tarihine, kültürüne ve atalarına yaraşır şekilde, vicdani ve evrensel ilkeler ile insan hakları çerçevesinde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Akar, dost ve kardeş ülkelerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.Mehmetçiğin ülkesinin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye, denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri korumaya, azim ve kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Akar, "Türkiye coğrafyasıyla, değerleriyle Silahlı Kuvvetleriyle büyük bir ülke." dedi.Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için şimdiye kadar gerekeni yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.TSK'nın asil milletinin sevgisine, güvenine, duasına layık olabilmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, "TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli manevi mesleki değerlerimiz çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp aşağı doğru devam eden sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.
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türkiye, katar, hulusi akar

Bakan Akar: Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir

22:02 05.12.2021
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Akar, "Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir" dedi.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde birlikteki hazırlıkları yerinde inceleyen Bakan Akar, Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing aldı, talimatlar verdi.
Daha sonra Mehmetçiğe hitap eden Bakan Akar, birliğin başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Başarılarınızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Faaliyetlerinizin önümüzdeki dönemde de aynı ciddiyet, samimiyet ve başarıyla devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.
Özel olarak seçilen birliğin hem askerlik faaliyetlerini yerine getirdiğini hem de Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini aktaran Akar, şunları söyledi:
"Dost ve kardeş Katar ve Türkiye, kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki ülkedir. Çeşitli sıkıntıları beraber yaşadık. Bu sıkıntıların tekrar etmemesi için elimizden gelen gayret neyse gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Aynı ciddiyetle görevimizi yerine getirecek Katar ile dostluğumuzu, kardeşliğimizi her geçen gün geliştireceğiz. Bunu yaparken de askerlik sanatının gereğini yerine getirmek için azami gayret göstereceğiz."
Birlikte çalışabilmek için hem Katar hem de Türkiye'de yapılan müşterek tatbikatların önemine değinen Akar, şöyle konuştu:
"Katar ile burada yaptığımız çalışmalar üçüncü ülkelere karşı değil, ülkelerimizi, milletlerimizi, haklarımızı savunmak, caydırıcılık gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak içindir. Yapılan çalışmalar sonucu bu konudaki seviye yükseldi, inşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacaktır. Bizim Katar ile ortak değerlerimiz, tarihimiz var. Birbirini tanıyan kardeş iki milletiz. Silahlı kuvvetlerimiz de iş birliklerini çok ileri düzeye getirdiler. Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ve Özel Kuvvetlerimiz her aşamada yaptıkları çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla bu ortak bilgi, tecrübe ve yeteneklerini olabildiğince en üst seviyeye çıkaracaktır."
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada üstün bir gayretle çalışarak tarihine, kültürüne ve atalarına yaraşır şekilde, vicdani ve evrensel ilkeler ile insan hakları çerçevesinde bölge ve dünya barışına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Akar, dost ve kardeş ülkelerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtti.
Mehmetçiğin ülkesinin egemenliği, bağımsızlığı ve güvenliği için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye, denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatleri korumaya, azim ve kararlılıkla devam edeceğini dile getiren Akar, "Türkiye coğrafyasıyla, değerleriyle Silahlı Kuvvetleriyle büyük bir ülke." dedi.
Akar, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak için şimdiye kadar gerekeni yaptıklarını, bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.
TSK'nın asil milletinin sevgisine, güvenine, duasına layık olabilmek için elinden gelen gayreti gösterdiğini dile getiren Akar, "TSK binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli manevi mesleki değerlerimiz çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, Anayasa ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp aşağı doğru devam eden sıralı amir ve komutanlarının emir ve komutasında milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Bakan Akar, Halid Bin Velid Kışlası'nda görevli Mehmetçik ile karavanadan yemek yedi.
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