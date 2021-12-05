https://tr.sputniknews.com/20211205/bakan-soylu-bu-ulkenin-uzerinde-simdi-tek-bir-vesayet-kaldi-ekonomik-vesayet-1051467939.html

Bakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet

Bakan Soylu: Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı, ekonomik vesayet. Onu da Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T23:21+0300

2021-12-05T23:21+0300

2021-12-05T23:24+0300

politika

türkiye

süleyman soylu

ekonomi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Soylu, burada yaptığı konuşmada, tarihin bu dönemi yazıldığında Cumhur İttifakı'na çok önemli bir yer ayırılacağını söyledi.Soylu, siyasetin sıcaklığından, gelişmelerin, işlerin sürekli birbiri ardına gelmesinden oturup bunu değerlendirme fırsatı bulamayanların, Cumhur İttifakı başlığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir anlayışın Türkiye'nin kaderini nasıl etkilediğini anlayamadıklarını ifade etti.Cumhur İttifakı'nı iktidar ittifakı ve Türkiye’yi yönetme ittifakı olarak görenlerin yanılgı içinde olduğunu söyleyen Soylu, "Cumhur İttifakı bir değerler ittifakıdır. Bu ülkenin yıllarca çektiklerinin, bu ülkeye yıllarca çektirenlerin ve bu ülkeye yıllarca hürriyetimizi, bağımsızlığımızı, büyük ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşünü fazla görenlere karşı, bu ülkenin tüm değerleriyle nasıl ayakta olduğunu, nasıl birlik içinde olduğunun tercüme-i halidir, bir hal tercümesidir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı sadece olmakla kalmayıp geleceğe bırakılabilecek büyük mirası hazırlamaktadır." dedi.Soylu, 21’inci asra girerken Türkiye için bir yol haritası hazırladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:'Bizim ittifakımızda büyük ve güçlü Türkiye var'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ortaya koyduğu birlikteliğin Millet İttifakı ile kıyaslanmasının kendilerini ziyadesiyle üzeceğini ifade eden Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:'Hatay’ın alınmak istenmesi sözlerine herhalde sevinmişlerdir'Soylu, birçok vesayet üzerinden Türkiye'nin engellenmeye çalışıldığını söyledi. En önemli meselelerinden bir tanesinin terör olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:İktidar olarak birçok vesayeti ellerinin tersiyle ittiklerini vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin üzerinde şimdi tek bir vesayet kaldı. Ekonomik vesayet. Onu da Allah’ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey’in bilgeliğinde, Cumhur İttifakı’nın gücüyle ve inanıyorum ki hükümetimizin ortaya koymuş olduğu iradeyle birlikte yırtıp atacağız. Bunu hep beraber sağlayacağız ve gerçekleştireceğiz." diye konuştu.Konuşmanın ardından MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Bakan Soylu’ya Türk Bayrağı hediye etti.Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

https://tr.sputniknews.com/20211205/kilicdaroglu-financial-timesa-konustu-istanbul-bir-deneme-calismasiydi-1051456925.html

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türkiye, süleyman soylu, ekonomi