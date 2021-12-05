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https://tr.sputniknews.com/20211205/bakan-soylu-lafa-takla-attirdilar-biz-hepimiz-hukukun-adamlariyiz-1051459148.html
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız
Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine ilişkin olarak, "Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun... 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T14:09+0300
2021-12-05T14:09+0300
türkiye
süleyman soylu
muhtar
mahkeme kararı
metruk yapı
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Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vefa Sosyal Destek Grupları'nı, sizin buradaki katkılarınızı unutursak biz yanlış yapmış oluruz. Salgında bir afet, afetlerde kadın ve erkek muhtarlarımız canla başla mücadele ortaya koydular. Orada bu mücadele yapılırken provokasyon yapmaya çalışanlara da ben hakkımı helal etmeyeceğim, kim ederse etsin. Ağaçlar, hayvanlar, canlılar için mücadele etmek bir tarafa orada çalışan arkadaşlarımızın bir canı kurtaralım mücadelesini provokasyonlarla farklı bir noktaya getirmek istediler. Allah da milletimiz de yardımcı oldu. Orada muhtarlarımızın mücadelesi de unutulacak bir mücadele değildir. En önemli mücadele uyuşturucu mücadelesidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler yapılmasını engellemek için mücadele ediyorlar" dedi.‘Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek’Soylu, daha önce kullandığı "Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine açıklama getirerek şu ifadeleri kullandı:"Muhtarlar, biz metruk binaların kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama veraset davası var dediler ben de dedim ki elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz. Hukukun bize elverdiği imkanlarla yapıyoruz. Hukukla beraber olmayan içişleri bakanı mı olur dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar. Bunu söylediğimde uyuşturucudan ölen sayısı 941'di, şimdi 314. 941, 314'ten büyüktür. Bir kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek.”
türkiye
metruk yapı
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süleyman soylu, muhtar, mahkeme kararı, metruk yapı

Bakan Soylu: Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız

14:09 05.12.2021
© İHA / SEDAT IRMAK Süleyman Soylu
 Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© İHA / SEDAT IRMAK
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine ilişkin olarak, "Lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz" dedi.
Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vefa Sosyal Destek Grupları'nı, sizin buradaki katkılarınızı unutursak biz yanlış yapmış oluruz. Salgında bir afet, afetlerde kadın ve erkek muhtarlarımız canla başla mücadele ortaya koydular. Orada bu mücadele yapılırken provokasyon yapmaya çalışanlara da ben hakkımı helal etmeyeceğim, kim ederse etsin. Ağaçlar, hayvanlar, canlılar için mücadele etmek bir tarafa orada çalışan arkadaşlarımızın bir canı kurtaralım mücadelesini provokasyonlarla farklı bir noktaya getirmek istediler. Allah da milletimiz de yardımcı oldu. Orada muhtarlarımızın mücadelesi de unutulacak bir mücadele değildir. En önemli mücadele uyuşturucu mücadelesidir. Metruk binaların kaldırılıp, orada uyuşturucu kullanılmasını, kötü kötü işler yapılmasını engellemek için mücadele ediyorlar" dedi.

‘Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek’

Soylu, daha önce kullandığı "Sen gece yık, mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerine açıklama getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Muhtarlar, biz metruk binaların kaldırılması için mücadele ediyoruz, ama veraset davası var dediler ben de dedim ki elbette o dava devam eder. 2019'da çıkan bir kanun var. Eğer böyle bir metruk bina görürseniz bu bina asayişe, huzura, kamu düzenine yönelik anlayış eksikliği görüyorsanız şu adımları atarsınız. Ama sen burayı yıkamazsın asayişten dolayı diye mahkeme kararı getirirlerse yapacağımız bir şey yok, ama miras davası yürürken o ayrı bir şeydir. Ama lafa takla attırdılar, biz hepimiz hukukun adamlarıyız, ne yapıyorsak hukukun üstünlüğü ile yapıyoruz. Hukukun bize elverdiği imkanlarla yapıyoruz. Hukukla beraber olmayan içişleri bakanı mı olur dediler. Ama bana uyuşturucu gören satıcıyı polis görünce ayaklarını kırsın dedim, kıyameti kopardılar. Bunu söylediğimde uyuşturucudan ölen sayısı 941'di, şimdi 314. 941, 314'ten büyüktür. Bir kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmesin. Çatlasınlar patlasınlar muhtarlık mesleği devam edecek.
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