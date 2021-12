https://tr.sputniknews.com/20211205/bbp-genel-baskani-destici-bir-sloganlari-var-istanbul-sozlesmesi-yasatir-bu-palavradir-1051463231.html

BBP Genel Başkanı Destici: Bir sloganları var, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, bu palavradır

BBP Genel Başkanı Destici: Bir sloganları var, 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır’, bu palavradır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bir sloganları var; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.' Bu palavradır" dedi. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T18:10+0300

2021-12-05T18:10+0300

2021-12-05T18:10+0300

türkiye

bbp

mustafa destici

kadına şiddet

idam

istanbul sözleşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1048930979_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fdd1ff7515a8e9f5aa55e090adaed469.jpg

BBP Lideri Destici, 5 Aralık Kadın Hakları Günü nedeniyle partisinin Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Güçlü Bir Türkiye İçin Kadın Hakları Buluşması' programına katıldı.Burada konuşan Destici, 5 Aralık 1934'te, anayasada ve seçim kanununda yapılan değişiklikle Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiğini hatırlatarak, siyasi hayatında girdiği mücadelelerde kadınların kendisini ve davasını asla yalnız bırakmadığını, kazandıkları başarıların ardında her zaman kadın emeğinin bulunduğunu söyledi.‘Kadınlar, kilimlere motif ekler, havlulara nakış işler’Kadınların, hayata anlam kattığını ve dünyayı başka bir gözle yorumladığını dile getiren Destici, "Kadınlar, kilimlere motif ekler, havlulara nakış işler. Kısacası, her şeyi güzelleştirmek, iyileştirmek için emek verir, çaba harcar. Dokunduğunuz her yer, arı olur, duru olur ve sevgiyle dolar. Bu nedenle, biz artık kadına şiddeti konuşmak istemiyoruz. Biz artık bu sorunları çözmüş, aşmış bir ülke olmamız gerektiğini söylüyoruz. Kadınlarımızın sorunlarını ve çekilen zulümleri değil, kadınlarımızın neler başardıklarını konuşmak istiyoruz. Hiçbir kadını, hiçbir anayı, evladı, zulme ve insanlık dışı olaylara kurban vermek istemiyoruz" diye konuştu.‘Bir sloganları var; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır', bu palavradır’Ardından İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Destici, bu sözleşmenin kadını korumak yerine geleneklere zarar verdiğini ifade ederek, "Bir sloganları var; 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır.' Bu palavradır. İstanbul Sözleşmesi imzalanana kadar Türkiye'de kadın ölümleri yıllık bazda 100'lü sayıların altındayken, İstanbul Sözleşmesi'ne geçildikten sonra artmaya başlamış ve sözleşmeden çıktığımız ana kadar neredeyse 500'lere yaklaşmış. Bugün bakıyoruz 300'lerin altına düştü. Demek ki bu işin İstanbul Sözleşmesi'yle falan ilgisi yok. Kalple ilgisi var, sevgiyle, imanla, ahlakla, insan sevgisiyle ilgisi var. Biz evlatlarımıza Şeyh Edebali'nin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunu bu gönüllere yerleştirirsek hiç kimse kadına şiddet uygulamaz. Çocuğa da uygulamaz, erkeğe de uygulamaz" dedi.‘Biliyorlar, bu devleti, bu ülkeyi, bu milleti topla, tüfekle yıkamazlar’Kadına şiddetin önüne sözleşmelerle geçilemeyeceğini kaydeden Destici, "Bu iş sözleşmelerle, anlaşmalarla olmaz. Olsa kendilerinde olur. Kendi dertlerine çare olmuş mu? Olmamış. Kendi dertlerine çare olmayan sözleşmeleri; bizim aile yapımızı, toplum yapımızı bozmak için bize dayatıyorlar. Çünkü biliyorlar, bu devleti, bu ülkeyi, bu milleti topla, tüfekle yıkamazlar. Ancak inancımızı yüreğimizden sökerlerse, birliğimizi, beraberliğimizi bozarlarsa içimize tefrika sokarlarsa ancak o zaman ülkemizi güçsüzleştirebilirler ve ancak o zaman bu ülkeyi parçalayabilir. Onun için biz burada uyanık olmalıyız" ifadelerini kullandı.‘İdam cezası geri getirilmeli’Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadına yönelik şiddetin önüne geçilemediğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bbp, mustafa destici, kadına şiddet, idam, istanbul sözleşmesi