DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri ataşesine protesto notası verdi
© SputnikBelarus bayrağı
© Sputnik
Belarus Savunma Bakanlığı, Belarus'un hava sahası sınırlarının ihlal edilmesi nedeniyle bakanlığa çağrılan Ukraynalı askeri ataşeye protesto notası verildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2021'de Ukrayna'nın Belarus Büyükelçiliği'nde görevli askeri ataşe Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi'ne çağrıldı ve Belarus'un hava sahası sınırlarının Ukrayna tarafından ihlal edilmesi nedeniyle kendisine protesto notası verildi" dendi.
Bakanlık, protesto notasına konu ihlalin dün Ukrayna'ya ait Mi-8 tipi helikopter tarafından Novaya Rudnya bölgesindeki hava sahasında gerçekleştiğini bildirdi.
Ukrayna tarafının hem uluslararası askeri işbirliği hem de silah kontrolü alanındaki ihtilaflı konulara çözüm bulunmasına yönelik diyalogdan kaçtığının askeri ataşeye iletildiğini belirten bakanlık, Ukrayna'nın bölgesel güven ve güvenlik önlemleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bulguların da sunulduğunu ve bunların Belarus'un güvenliğine yönelik tehditlerin kanıtı olabileceğini vurguladı.
Bakanlık, protesto notasına konu ihlalin dün Ukrayna'ya ait Mi-8 tipi helikopter tarafından Novaya Rudnya bölgesindeki hava sahasında gerçekleştiğini bildirdi.
Ukrayna tarafının hem uluslararası askeri işbirliği hem de silah kontrolü alanındaki ihtilaflı konulara çözüm bulunmasına yönelik diyalogdan kaçtığının askeri ataşeye iletildiğini belirten bakanlık, Ukrayna'nın bölgesel güven ve güvenlik önlemleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair bulguların da sunulduğunu ve bunların Belarus'un güvenliğine yönelik tehditlerin kanıtı olabileceğini vurguladı.