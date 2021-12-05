https://tr.sputniknews.com/20211205/bodrumda-saganak-ev-ve-is-yerlerini-su-basti-1051455560.html

Bodrum'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Bodrum'da sağanak: Ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T09:13+0300

2021-12-05T09:13+0300

2021-12-05T09:13+0300

yaşam

bodrum

sağanak yağış

sel

sağanak

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Bodrum için sağanak yağış uyarısında bulunmasının ardından dün akşam saatlerinde ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde etkisini daha da arttıran yağmur nedeniyle özellikle Mumcular Mahallesi'nde yollar göle döndü, birçok ev ve işyerini su bastı. Dağlardan düşen kaya parçaları yola savruldu, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine Mumcular Mahallesi'ne gelen belediye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye ve temizlik çalışması yaptı.Ayrıca, Mazı Mahallesi'nde taşan dere denizle birleşti. Bölgeye ulaşan ekipler olumsuz bir durum yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Öte yandan, Bodrum Belediyesi'ne bağlı 10 kepçe, 6 itfaiye aracı, 8 vidanjör ve 35 işçi su taşkınlarına karşı sahada çalışma yaptı. Bodrum genelinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor.

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bodrum, sağanak yağış, sel, sağanak