https://tr.sputniknews.com/20211205/caldigi-elektrikli-bisikleti-sarji-bitince-dereye-atti-1051454776.html

Çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attı

Çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attı

Düzce'nin Boğaziçi beldesinde bir zanlının çaldığı elektrikli bisikleti şarjı bitince dereye attığı ileri sürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Konuralp ekipleri... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T04:44+0300

2021-12-05T04:44+0300

2021-12-05T04:44+0300

türkiye

düzce

elektrikli bisiklet

hırsızlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1051454751_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_65cedbde50e287a828e0a614fb566998.jpg

İl Jandarma Komutanlığı Konuralp Karakolu ekipleri, Boğaziçi beldesi Yazlık Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada derede elektrikli bisiklete rastladı.Bisikletin Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde personel ulaşımının sağlanması için kullanılan demirbaş eşya olduğunu tespit eden ekipler, bisikletin kaybolduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.Bisikleti bulunduğu bölgeden alarak uzaklaşan kişinin A.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.Öte yandan, şüphelinin bisikleti bulunduğu yerden alarak bölgeden uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.

türkiye

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

düzce, elektrikli bisiklet, hırsızlık