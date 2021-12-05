CHP'li Karabat: Geliyor gelmekte olan, eriyor erimekte olan

Karabat paylaşımında, "İki fotoğrafın arasında sadece 2 ay var. Geliyor gelmekte olan, ERİYOR erimekte olan. #MilletinSesiMersinde" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mersin'de yaptığı mitinge yaklaşık 37 bin kişilik meydan tamamen dolmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı gün Siirt'te vatandaşlara seslenirken Kılıçdaroğlu'na "Senin topladığın kalabalık ortada. Resmi akamlar elimizde. İşte bak Siirt burada." ifadelerini kullanmıştı.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat dün partisinin Mersin'de erken seçim talebiyle yaptığı mitingindeki kalabalık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı şehirde topladığı kalabalığın fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı.
Karabat paylaşımında, "İki fotoğrafın arasında sadece 2 ay var. Geliyor gelmekte olan, ERİYOR erimekte olan. #MilletinSesiMersinde" dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mersin'de yaptığı mitinge yaklaşık 37 bin kişilik meydan tamamen dolmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı gün Siirt'te vatandaşlara seslenirken Kılıçdaroğlu'na "Senin topladığın kalabalık ortada. Resmi akamlar elimizde. İşte bak Siirt burada." ifadelerini kullanmıştı.