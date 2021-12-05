https://tr.sputniknews.com/20211205/chpli-karabat-geliyor-gelmekte-olan-eriyor-erimekte-olan-1051455115.html

CHP'li Karabat: Geliyor gelmekte olan, eriyor erimekte olan

CHP'li Karabat: Geliyor gelmekte olan, eriyor erimekte olan

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat dün partisinin Mersin'de erken seçim talebiyle yaptığı mitingindeki kalabalık ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T06:15+0300

2021-12-05T06:15+0300

2021-12-05T06:15+0300

politika

ak parti

chp

türkiye

özgür karabat

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Karabat paylaşımında, "İki fotoğrafın arasında sadece 2 ay var. Geliyor gelmekte olan, ERİYOR erimekte olan. #MilletinSesiMersinde" dedi.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Mersin'de yaptığı mitinge yaklaşık 37 bin kişilik meydan tamamen dolmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise aynı gün Siirt'te vatandaşlara seslenirken Kılıçdaroğlu'na "Senin topladığın kalabalık ortada. Resmi akamlar elimizde. İşte bak Siirt burada." ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211204/chpnin-mersin-mitingi--ozgur-ozel-gercek-hakem-millettir--1051441153.html

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ak parti, chp, türkiye, özgür karabat