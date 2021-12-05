https://tr.sputniknews.com/20211205/davis-kupasinda-sampiyon-rusya-hirvatistani-2-0-yenen-rus-ekip-3-kez-adini-zirveye-yazdirdi-1051467146.html

Davis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı

Davis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı

Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T22:29+0300

2021-12-05T22:29+0300

2021-12-05T22:29+0300

spor

rusya

hırvatistan

tenis

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İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyon, Hırvatistan ile Rusya arasındaki final maçlarıyla sona erdi.Tek erkekler maçlarının ilkinde, Rus Andrey Rublev, Hırvat Borna Gojo'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkincisinde ise dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, Hırvat Marin Cilic'i 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti.Rusya'nın ilk iki maçı kazanmasının ardından sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle çift erkekler müsabakası iptal edildi ve Rusya, Hırvatistan'ı 2-0'la geçerek 2002 ve 2006'nın ardından üçüncü kez kupaya uzandı.

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rusya, hırvatistan, tenis