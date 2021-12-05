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https://tr.sputniknews.com/20211205/davis-kupasinda-sampiyon-rusya-hirvatistani-2-0-yenen-rus-ekip-3-kez-adini-zirveye-yazdirdi-1051467146.html
Davis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı
Davis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı
Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu. 05.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-05T22:29+0300
2021-12-05T22:29+0300
spor
rusya
hırvatistan
tenis
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İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyon, Hırvatistan ile Rusya arasındaki final maçlarıyla sona erdi.Tek erkekler maçlarının ilkinde, Rus Andrey Rublev, Hırvat Borna Gojo'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkincisinde ise dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, Hırvat Marin Cilic'i 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti.Rusya'nın ilk iki maçı kazanmasının ardından sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle çift erkekler müsabakası iptal edildi ve Rusya, Hırvatistan'ı 2-0'la geçerek 2002 ve 2006'nın ardından üçüncü kez kupaya uzandı.
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rusya, hırvatistan, tenis

Davis Kupası'nda şampiyon Rusya: Hırvatistan'ı 2-0 yenen Rus ekip, 3. kez adını zirveye yazdırdı

22:29 05.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERATeniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu.
Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
© REUTERS / SUSANA VERA
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Teniste ülkelerin yarıştığı 2021 Davis Kupası finalinde Hırvatistan'ı 2-0 mağlup eden Rusya, kupanın sahibi oldu.
İspanya'nın Madrid, Avusturya'nın Innsbruck ve İtalya'nın Torino kentlerinin ortaklaşa düzenlediği 18 ülkenin katıldığı organizasyon, Hırvatistan ile Rusya arasındaki final maçlarıyla sona erdi.
Tek erkekler maçlarının ilkinde, Rus Andrey Rublev, Hırvat Borna Gojo'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek ülkesini 1-0 öne geçirdi. İkincisinde ise dünya 2 numarası Rus Daniil Medvedev, Hırvat Marin Cilic'i 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup etti.
Rusya'nın ilk iki maçı kazanmasının ardından sonucun değişmeyeceği gerekçesiyle çift erkekler müsabakası iptal edildi ve Rusya, Hırvatistan'ı 2-0'la geçerek 2002 ve 2006'nın ardından üçüncü kez kupaya uzandı.
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