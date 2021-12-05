https://tr.sputniknews.com/20211205/denizliden-fenerbahce-aciklamasi-yoneticilerin-bircogu-arkadasim-akillara-bir-sey-gelmesin-1051453549.html

Denizli'den Fenerbahçe açıklaması: Yöneticilerin birçoğu arkadaşım, akıllara bir şey gelmesin

Denizli'den Fenerbahçe açıklaması: Yöneticilerin birçoğu arkadaşım, akıllara bir şey gelmesin

Mustafa Denizli, Fenerbahçe yöneticileriyle görüştüğünü doğrulayarak, "Fenerbahçe kafilesi kaldığım otelde kaldı. Yöneticilerden birçoğu arkadaşım. Oturduk... 05.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-05T00:51+0300

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spor

süper lig

fenerbahçe

mustafa denizli

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puan

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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray gibi güçlü bir takımdan 2 golle puan almanın önemli olduğunu söyledi.'Arka arkaya İstanbul'da 2 zorlu maç oynadık'Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'de arka arkaya deplasmanda Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaştıklarını hatırlattı.Denizli, “Arka arkaya İstanbul'da 2 zorlu maç oynadık. Son haftalarda aşağıya doğru eğrilen bir grafiğimiz var. Bunu kendi içimizde telafi etmeye gayret ediyoruz. Sezona başladığımız kadroda bizi ciddi manada zor durumda bırakacak sakatlıklar yaşadık. Bu iki deplasman puanı bizim için mutlu edici. Bugün takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Galatasaray gibi güçlü bir takımda 2 golle puan almak önemliydi” diye konuştu.'Pozisyonumuz, sezon başında düşündüğümün 3 puan gerisinde'1-0 öne geçtikten sonra daha dikkatli olabilseler sonucun farklı olabileceğini dile getiren Denizli, “Özellikle ceza sahası içi ve çevresinde kullandığımız toplarda gecikme yaşadık. Galatasaray'ın da pozisyonları var. Bu maçı seyredenlerin temposundan, mücadelesinden ve gollerinden keyif aldığını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. Bundan sonraki maçlarda daha dikkatli olmamız lazım” dedi.Hedeflerinden 3 puan geride olduklarını aktaran Denizli, “Zorlu bir lig yaşıyoruz. Yeni kurulmuş bir takımız. Şu anki pozisyonumuz, sezon başında düşündüğümün 3 puan gerisinde. Bunu telafi edebilecek kadroya sahibiz. Önümüzdeki haftalarda sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle tempomuz daha da yükselecek” ifadelerini kullandı.'Benim açımdan çok duygusal bir maç'Altay ve Galatasaray'da hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli izler bırakan Denizli, kendisi açısından duygusal bir maç olduğunu söyledi.Saha kenarında farklı duygular yaşadığını anlatan tecrübeli teknik adam, “Benim açımdan çok duygusal bir maç. Bugün karşılaşan iki takımda da benim uzun yıllarım geçti. Futbolcu olarak kariyerimin başladığı kulübüm Altay'da 18 yıl, Galatasaray gibi büyük bir camiada 9 yıl görev yaptım. Saha kenarında böyle iki takımın maçını izlemek son derece farklı duygular yaşatıyor. Şartlar ne olursa olsun başında olduğum takımın başarısı için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.'Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim'Mustafa Denizli, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi.Göztepe müsabakası için İzmir'de olan Fenerbahçe kafilesinin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını aktaran Denizli, “Fenerbahçe, benim uzak olduğum camia değil. Görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmamdan daha doğal bir şey olamaz. Oturduk ama onun dışında bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar ve üzüntüler yaşadım. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim” dedi.

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süper lig, fenerbahçe, mustafa denizli, altay, puan